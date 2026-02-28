La Valdera piange Paco Paquito, il prof-artista che ha fatto sorridere generazioni

È scomparso all'età di 69 anni Pasquale Vaira, persona amatissima e conosciutissima nella Valdera, noto anche con il nome d'arte Paco Paquito. Il clown più famoso della provincia di Pisa che per oltre trent'anni ha fatto ridere, riflettere e crescere intere generazioni di bambini e famiglie, portando nelle scuole, nei teatri e nelle piazze spettacoli capaci di unire divertimento ed educazione.

Originario della Lombardia, si era trasferito da anni a Chianni, sulle colline dell'alta Valdera, ed era stato insegnante di musica alle scuole medie fino al 2018. Nel 1995 Vaira aveva fondato, insieme alla compagna di vita Giulia - in arte Celestina -, il progetto Circusbadando, con cui ha realizzato migliaia di spettacoli dedicati ai temi della lettura, del rispetto dell'ambiente, dell'acqua, dell'alimentazione e della conoscenza del corpo.

Nel 2015 la famiglia era stata scossa da un tremendo lutto, con la perdita del figlio Francesco. Vaira si è spento venerdì 27 febbraio, dopo una malattia, nella sua abitazione di Chianni, lasciando la moglie Celestina, il figlio Michelangelo e una comunità intera che negli anni aveva imparato a voler bene al professore dai capelli colorati.

Accanto ai tanti messaggi di cordoglio sui social, arrivati da ex studenti e da quanti conservano di lui un ricordo indelebile, si aggiunge quello del sindaco di Volterra, Giacomo Santini: "Quasi ogni giorno ci fanno compagnia notizie che non vorremmo mai dare. Tra queste, oggi, c'è la scomparsa di Pasquale Vaira, che per tutti noi era e resterà per sempre Paco Paquito. Insegnante, artista, musicista: una vita di impegno sociale vissuta fianco a fianco con la compagna di vita Celestina. Anche davanti alle ferite più intime, Paco non aveva mai smesso di sorridere, scegliendo ogni volta la strada dell'umanità e di una leggerezza mai superficiale, ma profondamente consapevole. L'ironia, l'intelligenza, la passione resteranno impressi nella memoria di tanti di noi che lo hanno conosciuto e voluto bene. Alla cara Celestina, a Michelangelo e a tutti i suoi affetti va il mio più sincero e partecipe abbraccio, anche a nome dell'Amministrazione comunale".

Si aggiunge anche il messaggio della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Irene Galletti: "Caro Paco, sei stato travolgente come tuo solito, ma stavolta senza farci divertire: la notizia della tua scomparsa ci lascia senza parole e profondamente tristi. Sei stato un animatore brillante e divertente, un attivista ambientale instancabile, un gran giramondo insieme a Celestina e un dono di solare sensibilità per tutti quelli che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ho ancora il CD con le tue musiche “Buon Appetito”, il tuo regalo per la mia piccola Nora dopo una delle tante manifestazioni in cui ci siamo incontrati, che ha ascoltato tante volte e che ora conserverò come prezioso ricordo della tua energia, che non ci lascerà mai. Ti sia lieve la terra - che hai lottato per liberare dalle speculazioni e dall'inquinamento - e che Francesco possa accoglierti a braccia aperte dovunque vi troviate. Ciao Pasquale, per sempre Paco Paquito nei nostri cuori".

La famiglia ha scelto di accogliere amici, conoscenti e parenti nella propria abitazione di Chianni dove sarà possibile rendere un ultimo saluto nella serata di venerdì 27 febbraio e nelle giornate di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.

