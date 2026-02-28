Per trent'anni in piscina a Empoli, Maria Di Stefano va in pensione

Maria Di Stefano

In oltre trent'anni di lavoro ha visto passare dalla piscina intere generazioni, ha visto crescere giovani atleti empolesi diventati a loro volta genitori di nuovi piccoli nuotatori. Una lunga carriera quella di Maria Di Stefano alla piscina di Empoli che oggi, sabato 28 febbraio, si conclude con l'arrivo della pensione.

Volto conosciuto e apprezzato da chi ha frequentato e frequenta l'impianto di via delle Olimpiadi per oltre tre decenni Di Stefano, 67 anni di Empoli, ha curato gli spazi e accolto piccoli e grandi prima degli allenamenti. Un giorno di festa per il traguardo raggiunto dopo l'ultimo giorno di lavoro, e per la nuova importante fase della vita che si apre.

