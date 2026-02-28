Piscina Fiammetta, apertura prorogata con l'allungamento dei tempi del Pnrr

I recenti aggiornamenti comunicati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Finanza Locale – Rigenerazione Urbana, che fissano al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR M5C2 Investimento 2.1, consentono oggi di riorganizzare la fase di transizione verso il nuovo impianto natatorio.

Grazie a questo slittamento dei tempi, la piscina “Fiammetta” resterà aperta fino al prossimo 29 marzo compreso.

Si tratta di un’opportunità sopraggiunta solo in questi giorni, a seguito della comunicazione ufficiale del Ministero, che permette di evitare l’interruzione prevista e precedente comunicata assicurando anche per marzo TUTTE LE ATTIVITA’ previste nella piscina per utenti, famiglie e associazioni sportive che quotidianamente frequentano l’impianto.

In questo mese, la gestione dei corsi resterà sempre affidata alla UISP con corsi e orari che rimarranno invariati.

Come già previsto dal cronoprogramma dei lavori, sempre nel mese di marzo, saranno avviati i collaudi del nuovo impianto natatorio. Questa fase tecnica rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena efficienza della nuova struttura. Al termine dei collaudi e della messa in funzione degli impianti, si procederà con l’apertura del nuovo impianto. L'attuale piscina sarà demolita, come previsto dal PNRR, a partire dai primi giorni di Aprile.

La possibilità di mantenere in funzione la piscina attuale fino al 29 marzo consentirà dunque una transizione più graduale tra il vecchio e il nuovo impianto, assicurando maggiore continuità nelle attività.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale, che in questi giorni ha seguito con attenzione e determinazione l’evoluzione del quadro normativo, attivando le necessarie interlocuzioni istituzionali per rendere possibile questa proroga e cogliere tempestivamente l’opportunità offerta dalla comunicazione ministeriale. Un risultato tutt’altro che scontato, che ha consentito di ottenere un margine temporale prezioso per la comunità e per tutte le realtà sportive coinvolte.

Fonte: Comune di Certaldo