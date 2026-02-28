La Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto sale sul palco del Teatro della Compagnia, il luogo in cui la sua sede è nata e continua a vivere, intrecciando da sempre il proprio percorso con quello della comunità. Una scelta dal forte valore simbolico: rilanciare un progetto culturale che guarda al futuro.

L’associazione, punto di riferimento storico per il territorio di Castelfranco di Sotto, non si limita infatti al proprio impegno nel sociale e nel volontariato, ma amplia la sua missione abbracciando anche la dimensione culturale. Il teatro diventa così uno spazio aperto, inclusivo, capace di accogliere persone di tutte le età in un calendario di appuntamenti pensato per famiglie, giovani e adulti.

La nuova programmazione propone spettacoli teatrali, serate di intrattenimento, eventi musicali e momenti di riflessione.

Per la Pubblica Assistenza Vita, il teatro non è soltanto un palcoscenico: è un luogo di incontro, dove storie e persone si intrecciano, dove la cultura diventa strumento di partecipazione attiva. Riportare vita e pubblico all’interno del Teatro della Compagnia significa restituire centralità a uno spazio che appartiene alla memoria collettiva del paese, trasformandolo in un laboratorio permanente di idee ed emozioni.

In un tempo in cui i legami sociali rischiano di indebolirsi, l’associazione lancia un messaggio chiaro: il teatro può e deve essere un punto di riferimento per la comunità, uno spazio in cui condividere esperienze, alimentare la cultura e costruire nuove occasioni di confronto.

Una sfida ambiziosa, che affonda le radici nella storia del territorio e si proietta con entusiasmo verso le stagioni future

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate