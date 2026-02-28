Dopo fiori, canzoni e sorrisi, Sanremo si trasforma nella capitale dei bambini e della gentilezza grazie agli oltre 4mila ambasciatori e ambasciatrici provenienti da tutta Italia, coinvolti nel progetto 'Costruiamo Gentilezza'. Tra loro spiccano due rappresentanti da Firenze: Gaia Simonetti e Zia Caterina.

Gli ambasciatori, arrivati da ogni angolo della penisola - dalla Liguria alla Campania, dal Friuli alla Toscana - hanno sfilato insieme a più di 100 bambini in Piazza Eroi Sanremesi, intonando canzoni di gentilezza insieme ai piccoli studenti della Scuola Primaria Montessori dell’I.C. Sanremo Levante.

A guidare l'iniziativa le ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza: Anna Vitiello e Germana Delle Canne, nei panni del Grinch gentile, insieme a Gaia Simonetti, ideatrice del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport con USSI Toscana, e Monica Rindi.

Tra i partecipanti anche il docente e divulgatore Andrea Cartotto, ambasciatore della gentilezza, che ha presentato il suo Alfabeto della Gentilezza, uno strumento contro bullismo e cyberbullismo.

E non è mancata Zia Caterina, impegnata nel sociale: a Firenze, con il suo coloratissimo taxi, accompagna le famiglie dei piccoli pazienti, portando un sorriso e tanta gentilezza.