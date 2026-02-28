Volley e diritto allo studio: Manetti alla presentazione dell'accordo Dsu-Savino Del Bene

Savino Del Bene Volley Scandicci e l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario hanno sottoscritto un’intesa che consentirà a studentesse e studenti universitari di assistere alle partite che la squadra giocherà in casa gratuitamente o con biglietti a prezzo ridotto.

La convenzione sarà presentata domani, domenica 1° marzo, alle 14 presso il Pala BigMat (già PalaWanny) in via del Cavallaccio 18/20/22/24, poco prima dell’inizio del match tra la Savino Del Bene e Volley Bergamo valevole per la Gara-1 dei quarti di finale dei play off Scudetto di serie A1 femminile.

All’appuntamento di presentazione saranno presenti l’assessora all’Università e al diritto allo studio Cristina Manetti, il presidente del Dsu Toscana Marco Del Medico e l’amministratrice delegata della Savino Del Bene Volley Sandra Leoncini.

Fonte: Regione Toscana

