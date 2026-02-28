Scuola e lavoro si incontrano al Gruppo Lapi: al via la nuova edizione di "Fabbriche aperte"

Da ormai 15 anni le aziende del Gruppo Lapi promuovono l’incontro tra mondo del lavoro e scuola. Lo fanno con molte attività, in primis con il progetto formativo “Fabbriche Aperte” che nell’edizione 2026 ha preso avvio ieri, 27 febbraio, presso l’azienda chimica FGL International a Castelfranco di Sotto.

Un gruppo di ventisette studenti e studentesse, appartenenti a due classi quinte dell'IT Cattaneo di San Miniato (a indirizzo Chimico Conciario), è stato accolto nello stabilimento produttivo di chimica conciaria per una visita conoscitiva, ma non solo. I ragazzi hanno avuto modo di incontrare e conoscere anche diversi attori della filiera pelle: associazioni di categoria e istituzioni che fanno parte di un’attiva rete di soggetti che cooperano nel settore conciario.

“È importante che i giovani, che si affacciano al mondo del lavoro e sono interessati al comparto conciario, sappiano che esiste un sistema di enti e associazioni che lavora in sinergia con le aziende – hanno commentato da Lapi Group -. Il nostro distretto funziona grazie alla collaborazione di ognuna di queste parti, e vogliamo che i ragazzi si sentano accolti da quello che è un settore affascinante che offre grandi opportunità”.

La mattinata è stata inoltre l’occasione per presentare il nuovo Direttore Generale dell’azienda FGL International, Lorenzo Foschi, nominato solo due settimane fa. Presenti all’incontro, oltre al presidente di Lapi Group, Francesco Lapi, e Antonuccio Cepparrone, Supply Chain Manager di FGL, c’erano anche: Giuseppe Calò, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Castelfranco di Sotto, Riccardo Bandini, presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce, Dario Masoni e Lavinia Barsanti dell’Unione Industriale Pisana. Insieme a Maria Vittoria Galeazzi ed Elisa Nuti, del coordinamento del Progetto Giovani Lapi Group.

Fabbriche Aperte è un'iniziativa lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore, per promuovere la cultura d'impresa nella società. Il Gruppo Lapi ha sposato il progetto nel 2011 insieme a Federchimica, portandolo avanti l’iniziativa ogni anno grazie al coordinamento organizzativo del Progetto Giovani di Lapi Group, ramo della holding dedicato alle attività di formazione, impegno sociale e sviluppo sul territorio.

Ogni anno oltre 200 studenti varcano le porte delle aziende del Gruppo Lapi per vedere coi loro occhi ciò che di solito leggono solamente sui banchi di scuola.

Ad essere coinvolti come protagonisti di queste visite formative, al momento, sono stati i ragazzi dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato e quelli dell’Istituto Scolastico Ferraris-Brunelleschi di Empoli. I giovani, che studiano in indirizzi specifici legati all’attività delle aziende ospitanti, hanno avuto un’occasione per poter vedere il funzionamento di realtà aziendali vicine al loro percorso di studi. Un’opportunità utile a completare e valorizzare quello che di solito si studia sui libri di testo in aula.

Fonte: Lapi Group - Ufficio stampa