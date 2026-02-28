Sorpreso con gioielli e contanti rubati poco prima a due anziani: arrestato finto carabiniere

Arrestato dalla polizia a Firenze un uomo di 48 anni trovato in possesso di vari gioielli e soldi in contanti, secondo quanto emerso presi poco prima da una coppia di anziani fingendosi un carabiniere. È successo durante i controlli del territorio, predisposti in città proprio per le segnalazioni di ripetuti tentativi di truffa: l'uomo è stato notato davanti a un'abitazione mentre stava facendo una videochiamata, per poi allontanarsi di fretta e con fare sospetto a bordo di un monopattino. Date le circostanze gli agenti hanno deciso di seguire i suoi movimenti, per poi fermarlo per un controllo.

Notato un evidente rigonfiamento nella tasca del giubbotto a quel punto il 48enne, vistosi sorpreso, ha consegnato un sacchetto che conteneva numerosi monili in oro e 2600 euro in contanti. In suo possesso trovati anche due cellulari, poi sequestrati. Dagli accertamenti i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto, raggiungendo l'abitazione dove l'uomo era stato visto poco prima.

Qui sono state rintracciate le vittime della truffa appena consumata, una coppia di anziani, 84enne lui e 80enne lei, i quali solo a seguito delle parole degli investigatori hanno capito di aver subito l'inganno. Secondo quanto riferito agli agenti poco prima l'80enne era stata contattata telefonicamente da un uomo che riferiva di essere un carabiniere, che la informava di una rapina avvenuta con la macchina del marito in una gioielleria. Successivamente è stata raggiunta a casa dal 48enne, poi identificato, che si è fatto consegnare l'oro e i soldi che aveva in casa per poi allontanarsi.

La refurtiva è stata riconsegnata alla coppia mentre l'uomo, gravato da precedenti, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto nel carcere di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare.