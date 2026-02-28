Si chiude 'Un altro Carnevale' a Empoli: tra musica, colori e tanto divertimento

Empoli
Tre sfilate coinvolgenti e spettacoli per tutte le età: figuranti, artisti di strada, maschere e tanti cittadini hanno animato anche l'ultimo appuntamento trasformando il centro storico in una grande festa

La città di Empoli ha salutato le maschere. L’ultima uscita della seconda edizione di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo”, ha portando ancora divertimento, allegria, musica, colori e anche un po’ di follia ‘carnevalesca’ nel centro storico cittadino. Una manifestazione che è piaciuta, ha coinvolto grandi e piccoli, famiglie intere ma anche giovani danzanti.

Al timone della manifestazione il Comune di Empoli insieme al coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Art de la danse, Associazione Noi da Grandi, sono riusciti a realizzare spettacoli a cielo aperto che hanno coinvolto il numeroso pubblico.

Anche nella giornata dei ‘saluti’ le maschere erano davvero tante! A far da apripista, la parata popolare con il Collettivo Folcloristico Montano, da Pistoia, la mascherata di gruppo “Insieme sotto lo stesso cielo” dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi, i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea con i costumi a tema carnevalesco realizzati dalle sarte dell’Auser Filo d’Argento e tantissimi cittadini.

Poi, al tramonto, ecco i Katastrofa Rock and Friends da Livorno e lì a suon di rock, chitarre distorte, risate, pupazzi ribelli e tantissima energia, il pubblico si è scatenato e divertito. Uno spettacolo travolgente.

Sempre presenti, le quattro installazioni carnevalesche del maestro Umberto Cinquini, il face-painting a cura di Grazia D’Amaro, make-up artist - Gradam Studio per un trucco trasformante e il banchino di coriandoli a cura dell’associazione Noi da Grandi.

"Un altro Carnevale" vi aspetta alla prossima edizione!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

