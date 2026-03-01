La Spezia batte in rimonta l'Use Computer Gross: decisivo un canestro da metà campo

Lassù qualcuno è spezzino. Una tripla di tabellone ed un canestro da oltre metà campo decidono la sfida fra La Spezia ed Use Computer Gross. Se all’andata a fare la differenza era stato un supplementare, stavolta sono due episodi che definire rocamboleschi è dire poco a fissare il 75-74. E, già che siamo a farci del male, ecco che quel punticino potrebbe pesare e non poco anche in chiave classifica, visto che le due squadre viaggiavano appaiate.

Peccato, perché l’Use Computer Gross la partita ce l’aveva in mano. Dopo aver contenuto l’euforia dei padroni di casa, in campo con due nuovi innesti (Gurini e l’ex Calabrese) ed aver allungato con prepotenza in una terza frazione da 19-27, la squadra di coach Valentino ha gestito bene anche i minuti decisivi. Certo, col manzoniano senno di poi si potrà dire che andava chiusa senza far rientrare nel finale i padroni di casa concedendo 25 punti nell’ultima frazione, ma sarebbe ingeneroso nei confronti dei biancorossi anche perché, davanti ad un finale del genere, ogni considerazione tecnica non può che finire in secondo piano. Prendere e portare a casa, c’è poco da fare. Anche se l’arrivo della Mens Sana sabato prossimo e la successiva trasferta a Borgomanero impongono nervi a dir poco saldi.

Spezia lancia subito i due nuovi in quintetto, coach Valentino parte con Ciano e Paluzzi appoggia i primi due. Il rumore dei due ferri è la colonna sonora dei primi minuti fino a che Paluzzi, sempre lui, non trova la prima tripla della serata. Si iscrive a referto anche Cipriani col 3-7 mentre la squadra di casa fatica a mettersi in ritmo. Quando lo fa mette la testa avanti seppur di poco e al 10’ Pedroni mette da lontano la tripla del 17-14. Si riparte con l’ispirato Ciano a segno dalla lunga ma la squadra di casa replica fino al 21-17. La Computer Gross tiene botta in una partita piacevole ed equilibrata con Sakellariou che mette il più 4. Al riposo siamo 31-33 con una palla persa dei biancorossi nell’ultimo possesso.

Un libero di Calabrese riapre i giochi, Tosti muove il suo tabellino e Ciano segna ancora dall’arco: 33-38. L’Use riesce a replicare colpo su colpo ai liguri in una gara che vede alzarsi il ritmo col passare dei minuti ed a metà siamo 45-50 con un appoggio facile di Paluzzi. Nel finale i biancorossi allungano sul 47-54 e Sakellariou ribadisce dall’arco fissando un 47-57 che profuma di fuga. La tripla di Cipriani sulla sirena fa male (50-60) e suggella un parziale da 19-27. Calabrese prova a scuotere i suoi ma l’Use ribatte con una rubata di Rosselli e appoggio comodo: 58-64. De Leone prima mette il 58-66 e poi stoppa Pesenato, ma niente può sul sussulto spezzino: 62-66. C’è da soffrire. La palla non brucia a Ciano che attacca, subisce fallo e va in lunetta per il libero del 65-69. Calabrese appoggia il 67-69 e, dopo una persa, ecco un possesso decisivo che La Spezia non sfrutta. Soviero non segna ma De Leone strappa un rimbalzo fondamentale subendo fallo. Niente, la palla brucia e non segna più nessuno ed allora Rosselli decide che è meglio andare dentro, subire fallo e tirare due liberi: sbaglia il primo e mette il secondo: 67-70 a 34 secondi dalla sirena. L’Use blinda l’arco e concede una penetrazione per il 69-70, coach Valentino chiama minuto a 15 secondi dalla sirena e, alla ripresa, Spezia ferma il cronometro mandando in lunetta Sakellariou. Glaciale il suo 2/2, 69-72 e minuto spezzino quando di secondi ne mancano 11. Calabrese tira subito anche se è fuori equilibrio, san tabellone lo aiuta e siamo pari a 6 secondi dalla sirena. Tocca a coach Valentino chiamare i suoi per il minuto. Rosselli fa il Rosselli, prende palla, va dentro e mette il 72-74. Sembra fatta ma Ramirez, sulla rimessa, tira da oltre metà campo. La palla va dentro: 75-74

TARROS LA SPEZIA BASKET

Cellerini 15, Ramirez 5, Calabrese 20, Petruseshevski 6, Pesenato 8, Gulini 10, Lamperi 4, Pedroni 5, Deri 2, Sabbadini. All. Ricci

USE COMPUTER GROSS

Ciano 10, Rosselli 11, Cipriani 5, Sakellariou 13, De Leone 9, Tosti 4, Soviero 11, Paluzzi 11, Regini ne, Ramazzotti ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Collet di Castelnuovo Berardenga

Parziali: 17-14, 31-33 (14-19), 50-60 (19-27), 75-74 (25-14)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa