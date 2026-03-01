Controlli dei carabinieri in Garfagnana: denunce per furti, armi e violazioni stradali

Giornate di controlli intensi per i Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo sul territorio della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. L'operazione ha interessato sia le principali arterie di collegamento sia la viabilità secondaria che conduce alle frazioni più isolate e ai centri a minore densità abitativa. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree residenziali e alle abitazioni isolate, con servizi di vigilanza mirati alla prevenzione dei furti in casa, oltre a una presenza costante nei pressi degli istituti scolastici.

Nel corso dei controlli i militari hanno identificato centinaia di persone e verificato numerosi veicoli, effettuando anche accertamenti mirati in esercizi pubblici e luoghi di aggregazione. Tra i risultati più rilevanti, nel settore delle armi, un cittadino albanese di 21 anni è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e della replica fedele di una pistola da guerra, priva del previsto tappo rosso perché appositamente modificata per risultare indistinguibile da un’arma reale. A Castelnuovo, inoltre, una perquisizione domiciliare nei confronti di un sessantenne italiano ha portato al sequestro di cento proiettili per pistola detenuti illegalmente.

Sul fronte della sicurezza stradale, un diciassettenne è stato denunciato per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Un altro cittadino è stato invece deferito all’autorità giudiziaria per falso materiale, dopo che i Carabinieri hanno accertato l’alterazione del documento d’identità in suo possesso.

Durante i controlli è stato inoltre rintracciato un uomo di 56 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, ritenuto responsabile del furto di un portafoglio avvenuto lo scorso 25 febbraio ai danni della titolare di un esercizio commerciale a Fornaci di Barga.

Il bilancio complessivo dell'operazione comprende infine tre segnalazioni alla Prefettura di Lucca per possesso di sostanze stupefacenti, due sanzioni per guida in stato di ebbrezza e il ritiro di due patenti per utilizzo del telefono cellulare durante la guida.

Notizie correlate