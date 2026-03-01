Il Dilef organizza una serie di Seminari di Filologia Dantesca. Primo appuntamento lunedì 2 marzo
In occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che cade il 25 marzo, il Dipartimento di Lettere e Filosofia (Dilef) organizza un ciclo di seminari che si terranno durante tutto il mese di marzo.
Il ciclo, a cura di Luca Azzetta (Università di Firenze), inizierà lunedì 2 marzo con una lezione di Giandomenico Tripodi (Scuola Superiore Meridionale, Napoli) dal titolo “Leggere Virgilio con gli occhi di Dante: Giovanni del Virgilio di «Aen.» VI” (ore 15, Dilef, via della Pergola, 60 – Sala “Orbatello”). Nello stesso luogo, lunedì 16 marzo, sempre alle ore 15, si terrà il seminario “Il «Dante profeta» di Bruno Nardi” con Paolo Falzone (Università di Roma “La Sapienza”).
Mercoledì 25 marzo (ore 15 – Aula Magna del Plesso di via Laura, 48), per celebrare la giornata nazionale, è in programma “Un’idea di «Commedia»”: interviene Andrea Mazzucchi (Università di Napoli “Federico II”).
Il calendario di seminari di Filologia Dantesca si completerà lunedì 30 marzo con la lezione di Leonardo Lenzi (Università di Firenze) su “La tradizione del «Convivio» e un postillato di Celso Cittadini” (ore 15, Dilef, via della Pergola, 60 – Sala “Orbatello”).
Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa
