Iran: Empoli per la Pace scende in piazza per il cessate il fuoco

"Il Comitato Empoli per la Pace condanna con fermezza il criminale attacco militare americano e israeliano contro l’Iran, un’azione che ha causato vittime civili e che si è conclusa con l’assassinio di Khamenei. Si tratta di un atto di guerra che viola il diritto internazionale e che rappresenta una gravissima escalation in una regione già devastata dai conflitti.

Il Comitato invita la cittadinanza a partecipare al presidio di protesta, che si terrà domani alle ore 18.30 in Piazza della Vittoria, presso la Tenda della Pace.

I nuovi bombardamenti e l’escalation militare in Medio Oriente stanno aprendo uno scenario estremamente pericoloso, che rischia di allargare ulteriormente il conflitto e di provocare nuove vittime civili.

Questa escalation si inserisce in un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dal ritorno di logiche di potenza e da un revival dell’imperialismo americano, incapace di accettare la realtà di un mondo ormai multipolare. In questo quadro, Israele agisce come attore strategico e braccio operativo di un progetto neocoloniale più ampio, volto al controllo militare, politico ed economico del Medio Oriente. Il tentativo di mantenere un dominio unipolare attraverso la forza militare e la pressione geopolitica sta contribuendo ad alimentare tensioni e conflitti in diverse aree del pianeta, portando guerra e instabilità dove sarebbero invece necessarie diplomazia e cooperazione.

Di fronte a questa deriva è necessario far sentire con forza la voce di chi chiede cessate il fuoco, rispetto del diritto internazionale e soluzioni politiche ai conflitti.

Per questo invitiamo cittadine e cittadini a partecipare al presidio per ribadire un messaggio semplice e urgente: no alla guerra, sì alla pace".

Comitato Empoli per la Pace

