Iran: Empoli per la Pace scende in piazza per il cessate il fuoco

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comitato invita tutte e tutti a unirsi al presidio domani alle 18 in Piazza della Vittoria per dire "no alla guerra, sì alla pace"

"Il Comitato Empoli per la Pace condanna con fermezza il criminale attacco militare americano e israeliano contro l’Iran, un’azione che ha causato vittime civili e che si è conclusa con l’assassinio di Khamenei. Si tratta di un atto di guerra che viola il diritto internazionale e che rappresenta una gravissima escalation in una regione già devastata dai conflitti.

Il Comitato invita la cittadinanza a partecipare al presidio di protesta, che si terrà domani alle ore 18.30 in Piazza della Vittoria, presso la Tenda della Pace.

I nuovi bombardamenti e l’escalation militare in Medio Oriente stanno aprendo uno scenario estremamente pericoloso, che rischia di allargare ulteriormente il conflitto e di provocare nuove vittime civili.

Questa escalation si inserisce in un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dal ritorno di logiche di potenza e da un revival dell’imperialismo americano, incapace di accettare la realtà di un mondo ormai multipolare. In questo quadro, Israele agisce come attore strategico e braccio operativo di un progetto neocoloniale più ampio, volto al controllo militare, politico ed economico del Medio Oriente. Il tentativo di mantenere un dominio unipolare attraverso la forza militare e la pressione geopolitica sta contribuendo ad alimentare tensioni e conflitti in diverse aree del pianeta, portando guerra e instabilità dove sarebbero invece necessarie diplomazia e cooperazione.

Di fronte a questa deriva è necessario far sentire con forza la voce di chi chiede cessate il fuoco, rispetto del diritto internazionale e soluzioni politiche ai conflitti.

Per questo invitiamo cittadine e cittadini a partecipare al presidio per ribadire un messaggio semplice e urgente: no alla guerra, sì alla pace".

Comitato Empoli per la Pace

WhatsApp Image 2026-03-01 at 13.26.05

Notizie correlate

Empoli
Attualità
1 Marzo 2026

'Dal sangue versato al sangue donato': a Empoli la teca con i resti dell'auto di scorta di Giovanni Falcone

L'associazione Donatorinati, formata dai donatori e dai volontari del personale della Polizia di Stato, porta a Empoli il progetto 'Dal sangue versato al sangue donato', un'iniziativa educativa e di sensibilizzazione [...]

Empoli
Attualità
1 Marzo 2026

Mappa tattile: Comune decreta la "dismissione definitiva", Empoli del Fare chiede chiarimenti

Si torna a parlare della mappa tattile del centro storico, rimossa dalla sua collocazione in Piazza Don Minzoni nell'aprile del 2023 per lavori di restauro a seguito di atti vandalici. [...]

Empoli
Attualità
1 Marzo 2026

Perseus, il Sacro di Birmania, trionfa al campionato europeo felino

Grande soddisfazione per l'allevamento empolese Astrid's Dream, gestito da Stefano e Daniele Bicchi. Il gatto di razza Sacro di Birmania Perseus - nome completo CEW'26 GIC CH Soul of Diamonds [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina