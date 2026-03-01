Iran: Empoli per la Pace scende in piazza per il cessate il fuoco

Il Comitato invita tutte e tutti a unirsi al presidio domani alle 18 in Piazza della Vittoria per dire "no alla guerra, sì alla pace"
"Il Comitato Empoli per la Pace condanna con fermezza il criminale attacco militare americano e israeliano contro l’Iran, un’azione che ha causato vittime civili e che si è conclusa con l’assassinio di Khamenei. Si tratta di un atto di guerra che viola il diritto internazionale e che rappresenta una gravissima escalation in una regione già devastata dai conflitti.
Il Comitato invita la cittadinanza a partecipare al presidio di protesta, che si terrà domani alle ore 18.30 in Piazza della Vittoria, presso la Tenda della Pace.
I nuovi bombardamenti e l’escalation militare in Medio Oriente stanno aprendo uno scenario estremamente pericoloso, che rischia di allargare ulteriormente il conflitto e di provocare nuove vittime civili.
Questa escalation si inserisce in un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dal ritorno di logiche di potenza e da un revival dell’imperialismo americano, incapace di accettare la realtà di un mondo ormai multipolare. In questo quadro, Israele agisce come attore strategico e braccio operativo di un progetto neocoloniale più ampio, volto al controllo militare, politico ed economico del Medio Oriente. Il tentativo di mantenere un dominio unipolare attraverso la forza militare e la pressione geopolitica sta contribuendo ad alimentare tensioni e conflitti in diverse aree del pianeta, portando guerra e instabilità dove sarebbero invece necessarie diplomazia e cooperazione.
Di fronte a questa deriva è necessario far sentire con forza la voce di chi chiede cessate il fuoco, rispetto del diritto internazionale e soluzioni politiche ai conflitti.
Per questo invitiamo cittadine e cittadini a partecipare al presidio per ribadire un messaggio semplice e urgente: no alla guerra, sì alla pace".
