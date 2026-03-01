'Dal sangue versato al sangue donato': a Empoli la teca con i resti dell'auto di scorta di Giovanni Falcone

L'associazione Donatorinati, formata dai donatori e dai volontari del personale della Polizia di Stato, porta a Empoli il progetto 'Dal sangue versato al sangue donato', un'iniziativa educativa e di sensibilizzazione sui temi della legalità, della solidarietà, della lotta alla mafia e della cultura del dono.

Il prossimo mercoledì 18 marzo 2026, per la prima volta a Empoli, in piazza Farinata degli Uberti sarà esposta la teca con la Quarto Savona15, la Fiat Croma della scorta del giudice Giovanni Falcone, colpita dall'attentato mafioso del 23 maggio 1992. Nella strage di Capaci morirono Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta composta da Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L'evento nasce per promuovere la donazione di sangue, con l'obiettivo di trasformare il simbolo di una violenza che ancora colpisce a 34 anni di distanza in un messaggio positivo di solidarietà e responsabilità sociale. Sarà la prima grande iniziativa dell'anno 2026 all'interno del progetto Battiti, volto a promuovere la cultura della legalità.

Il disvelamento della teca sarà a partire dalle 9.30 in piazza Farinata degli Uberti alla presenza del sindaco e delle autorità. La cittadinanza è invitata.

L'evento sarà preceduto dalla donazione di sangue all'ospedale San Giuseppe da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno aderito all'appello di DonatoriNati.

Ad avvalorare l'iniziativa,la presenza del presidente dell'associazione DonatoriNati, Claudio Saltari, e di Tina Montinaro, fondatrice dell'associazione Quarto Savona Quindici, moglie del citato agente Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone.

Sarà lei a dialogare, in un incontro riservato alle scuole, con le classi IV e V degli istituti secondari di II grado aderenti all'iniziativa, oltre 400 tra studentesse e studenti, che si riuniranno al Cinema Teatro Excelsior. Gli istituti aderenti sono: 'Virgilio', 'Pontormo', 'Ferraris-Brunelleschi' e 'Santissima Annunziata'. A coordinare l'evento Elisa Capobianco, caposervizio de La Nazione Empoli.

A partecipare, per il Comune, il sindaco di Empoli, l'assessora con delega alla Legalità, oltre alle autorità civili, militari e religiose.

La teca rimarrà visibile alla cittadinanza fino alle 17 del 18 marzo.

Il sindaco di Empoli afferma che sarà un onore per la nostra città ospitare un simbolo così potente e importante per la cultura democratica e la lotta alla mafia come la teca con i resti dell'auto esplosa nella strage di Capaci. Sarà un onore ascoltare con attenzione le parole del presidente Saltari e di Tina Montinaro, una donna che ha messo da parte il dolore per la sua grande perdita e l'ha trasformato in un dono per generazioni e generazioni di giovani che raccoglieranno il messaggio del dono e della solidarietà, soprattutto a fronte di momenti difficili.

L'assessora alla Legalità dichiara che ancora una volta la rassegna Battiti continua a emozionare e porta il dibattito sulla legalità a un livello ancora superiore. La teca dell'auto blindata della scorta di Falcone finora non aveva mai fatto tappa nella nostra città, siamo orgogliosi di ospitarla a pochi giorni dalla Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. L'amministrazione ringrazia DonatoriNati e Tina Montinaro per questo appuntamento che viviamo come un dono per la città. Ci auguriamo che tutta la cittadinanza partecipi a questo grande evento per vedere coi propri occhi uno dei simboli più grandi della lotta alla mafia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

