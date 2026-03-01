Firenze, 43enne accoltellato mentre difende il portafoglio da una gang

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato oggi a Firenze mentre cercava di difendere il proprio portafoglio dall'aggressione di una gang composta da cinque peruviani. L’episodio è avvenuto in pieno giorno lungo la linea T2, all'altezza della fermata di viale Fratelli Rosselli.

Secondo quanto ricostruito, i cinque aggressori hanno circondato la vittima, spintonandola e tentando di rubargli il portafoglio. Alla reazione dell'uomo, uno di loro lo ha minacciato con un coltello e lo ha ferito alla schiena, prima di allontanarsi.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto cure mediche: non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.

