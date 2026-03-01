Fondazione Giovanni Pascoli: domani l'assessora Manetti a Barga

Domani, lunedì 2 marzo, alle 11.45, l'assessora alla cultura Cristina Manetti sarà a Barga (Lu), in località Caprona, per una visita alla Fondazione Giovanni Pascoli e alla Casa Museo, luogo simbolo della memoria pascoliana.
All'incontro saranno presenti anche la sindaca di Barga, Caterina Campani, e il presidente della Fondazione, Alessandro Adami.
La visita rappresenterà un’importante occasione di confronto sui progetti di valorizzazione della Casa Museo e del complesso pascoliano, il luogo dove Giovanni Pascoli visse e compose gran parte delle sue opere più celebri.
Un appuntamento significativo per rafforzare l’impegno istituzionale nella tutela e promozione di uno dei luoghi più identitari del territorio barghigiano e della cultura italiana.
Fonte: Regione Toscana
