Furto in pieno centro a Empoli: rubata una ruota, auto sui mattoni

Una scoperta amara quella fatta stamattina da un cittadino empolese residente in pieno centro. Recandosi alla sua auto, parcheggiata in Piazza Matteotti, l'uomo si è trovato di fronte a una sorpresa spiacevole: una delle ruote anteriori era stata rubata e l'auto poggiava su dei mattoni messi a contrasto sotto la carrozzeria. Immediata la denuncia ai carabinieri, con la speranza che le telecamere presenti in zona abbiano ripreso i responsabili.

Un fatto simile aveva già interessato Empoli lo scorso settembre, seppur in una zona periferica, a Serravalle, dove erano state rubate due ruote. Questa volta, però, il colpo è avvenuto in pieno centro. Curioso il dettaglio che i malviventi abbiano preso una sola ruota, lasciando intatte le altre, un aspetto che ha sorpreso anche il proprietario: "Non mi capacito di come possano aver rubato il cerchione solo a me - ha dichiarato l'uomo - probabilmente si tratta di qualcuno che voleva farmi un dispetto o a cui serviva un cerchione uguale al mio. In ogni caso, ormai Empoli e questa zona del centro somigliano sempre più a Firenze e ad altre città dove il degrado e l’insicurezza sono evidenti. Abito in centro e conosco ormai bene la situazione".

Con un po' di amarezza e rassegnazione, il cittadino ha ordinato una nuova ruota e cerchione, e ora può solo attendere che le indagini facciano il loro corso.

Notizie correlate