Furto in pieno centro a Empoli: rubata una ruota, auto sui mattoni

L'auto si trovava parcheggiata in Piazza Matteotti. Indagano i carabinieri con l'ausilio delle immagini delle telecamere
Una scoperta amara quella fatta stamattina da un cittadino empolese residente in pieno centro. Recandosi alla sua auto, parcheggiata in Piazza Matteotti, l'uomo si è trovato di fronte a una sorpresa spiacevole: una delle ruote anteriori era stata rubata e l'auto poggiava su dei mattoni messi a contrasto sotto la carrozzeria. Immediata la denuncia ai carabinieri, con la speranza che le telecamere presenti in zona abbiano ripreso i responsabili.
Un fatto simile aveva già interessato Empoli lo scorso settembre, seppur in una zona periferica, a Serravalle, dove erano state rubate due ruote. Questa volta, però, il colpo è avvenuto in pieno centro. Curioso il dettaglio che i malviventi abbiano preso una sola ruota, lasciando intatte le altre, un aspetto che ha sorpreso anche il proprietario: "Non mi capacito di come possano aver rubato il cerchione solo a me - ha dichiarato l'uomo - probabilmente si tratta di qualcuno che voleva farmi un dispetto o a cui serviva un cerchione uguale al mio. In ogni caso, ormai Empoli e questa zona del centro somigliano sempre più a Firenze e ad altre città dove il degrado e l’insicurezza sono evidenti. Abito in centro e conosco ormai bene la situazione".
Con un po' di amarezza e rassegnazione, il cittadino ha ordinato una nuova ruota e cerchione, e ora può solo attendere che le indagini facciano il loro corso.
