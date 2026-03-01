Iran, turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai

Cresce la preoccupazione in provincia per un gruppo di turisti aretini rimasti bloccati su una nave da crociera ormeggiata nel porto di Dubai. La comitiva, numerosa, comprende viaggiatori provenienti non solo dal capoluogo, ma anche da comuni come Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana.

Il rientro in Italia, previsto per oggi pomeriggio, è stato sospeso a causa delle tensioni militari in Iran, che hanno reso impraticabile la navigazione civile nella zona. I turisti avrebbero dovuto prendere il volo di ritorno per Roma da Dubai, ma ora dovranno attendere ulteriori sviluppi.

Secondo fonti locali, fino a pochi giorni fa l'area era considerata sicura dai tour operator, nonostante la presenza di assetti militari nella regione.