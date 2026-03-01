Lieve scossa di terremoto in Versilia: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questa sera in Versilia, con epicentro a circa 5 chilometri a sud-est di Massarosa. Secondo i dati dell’Ingv, il sisma è avvenuto alle 19:22 ora italiana ad una profondità di 6 chilometri.
Non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata percepita in varie località della Versilia, da Viareggio a Forte dei Marmi, estendendosi anche al primo entroterra.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Massarosa
Massarosa
Cronaca
14 Febbraio 2026
Un tragico incidente è avvenuto nella notte del 14 febbraio in Versilia. A Massarosa ha perso la vita un 27enne, che era in auto con due persone in via Poggio [...]
Viareggio
Cronaca
28 Gennaio 2026
Furto questa mattina al Liceo Classico 'Carducci' di Viareggio, dove due malviventi hanno rubato 16 telefoni cellulari e un bancomat da un'aula dell'istituto. La Polizia è riuscita a individuare tempestivamente [...]
Massarosa
Cronaca
20 Gennaio 2026
I Carabinieri del Comando Provinciale di Lucca hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di una rapina commessa lo scorso autunno a Massarosa. Secondo quanto ricostruito, i due, un 36enne italiano [...]
<< Indietro