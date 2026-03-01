Mappa tattile: Comune decreta la "dismissione definitiva", Empoli del Fare chiede chiarimenti

Si torna a parlare della mappa tattile del centro storico, rimossa dalla sua collocazione in Piazza Don Minzoni nell'aprile del 2023 per lavori di restauro a seguito di atti vandalici. La capogruppo di Empoli del Fare, Claudia Ghezzi, aveva firmato nelle scorse settimane un'interrogazione inviata al sindaco e all'amministrazione per fare chiarezza sullo stato dei lavori e sui tempi di ricollocamento. Alla richiesta di spiegazioni ha risposto l'assessore ai lavori pubblici di Empoli, Simone Falorni, tramite una nota della dirigente dei lavori pubblici, Roberta Scardigli.

Nella nota si legge che gli atti vandalici avrebbero "compromesso in modo significativo sia il basamento strutturale sia la componente tattile", provocando danni tali da "non consentirne il ripristino in condizioni di sicurezza e funzionalità adeguate, rendendo pertanto necessaria la sua dismissione definitiva, in quanto non più riutilizzabile".

Il danneggiamento dell'opera riguarderebbe, spiega Scardigli, gli elementi di sostegno verticale e di ancoraggio a terra, che risulterebbero "sensibilmente danneggiati, come alcune parti della mappa stessa, che aveva quindi perso la sua funzione". Pertanto si rende necessaria "la realizzazione e il posizionamento di una nuova mappa tattile" che "potrà essere valutata nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione della piazza, all’interno del quale potrà essere individuata la migliore collocazione”.

Una risposta che non ha soddisfatto la capogruppo, che ora chiede ulteriori chiarimenti, anche alla luce di un fatto recente: nei giorni scorsi Ghezzi racconta di essersi incontrata con l'attuale presidente del Lions Club Empoli, Ferruccio Busoni, il Dr. De Santis, l'ex presidente Clara Bertelli e la prof.ssa Antonella Bertelli del Liceo Artistico Virgilio. Dall'incontro sarebbe emerso che, un paio di mesi fa, la prof.ssa Bertelli e la prof.ssa Nembrini, mentre si trovavano nel magazzino comunale insieme al vicesindaco per cercare un altro progetto del liceo artistico, non avrebbero trovato il rilievo in bronzo della mappa tattile.

"Per contro - dichiara Ghezzi- il Lions Club Empoli non ha più notizie della stessa da quando l’allora assessore Lorenzo Ancillotti si offrì di far togliere la targa del Lions Club per farla ‘restaurare’, perché si era deteriorata a causa delle intemperie".

Inoltre, aggiunge Ghezzi, "tutti gli attori del progetto sono concordi nel ritenere difficile vandalizzare tale mappa realizzata in bronzo, di dimensioni notevoli e molto pesante".

Da qui nasce la richiesta di ulteriori chiarimenti: all'Amministrazione viene chiesto di fornire una documentazione fotografica dell'atto vandalico, insieme alla denuncia presentata alle forze dell'ordine all'indomani dell’accaduto. Si richiede, intoltre, una prova che l'Amministrazione abbia informato i due principali artefici del progetto, affinché possano visionare la mappa e valutare la fattibilità di eventuali interventi di recupero. Infine, Ghezzi chiede quali strumenti l'amministrazione intenda utilizzare per contrastare e prevenire che atti vandalici di questo tipo.

La nota integrale di Empoli del Fare

La risposta dell'Ing. Roberta Scardigli

Notizie correlate