È morto Rino Marchesi, 88 anni, fu il primo allenatore in Italia di Diego Maradona. Da calciatore vinse quattro trofei con la Fiorentina (due Coppe Italia, Mitropa Cup e Coppa delle Coppe 1961). Indossò anche la maglia della Lazio per cinque stagioni prima di chiudere la carriera nelle fila del Prato.

Originario di San Giuliano Milanese, aveva scelto di vivere a Sesto Fiorentino. Da tecnico ha guidato Avellino, Napoli, Inter, Juventus, Udinese, Como, Venezia, Spal e Lecce.

Cordoglio da parte della sindaca di Firenze, Sara Funaro, e dell'assessora comunale allo sport Letizia Perini: "Firenze saluta con profonda commozione uno dei protagonisti di una delle più belle pagine della storia della storia della Fiorentina e del calcio italiano".

Cordoglio anche da parte dei club che ha allenato.

"Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe", scrive il club Viola.

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985", si legge in una nota del Napoli.

I funerali si terranno martedì 3 marzo alle 11 a Sesto Fiorentino.

