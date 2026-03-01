Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS a tutela della sicurezza alimentare a Livorno. Nell'ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i militari hanno ispezionato diversi locali di ristorazione nel centro città, riscontrando irregolarità in un ristorante asiatico autorizzato alla somministrazione di alimenti, sia da asporto sia crudi.

Durante l'ispezione, i Carabinieri hanno scoperto che nel frigorifero del locale era conservato tonno decongelato destinato alla somministrazione ai clienti, senza rispettare le procedure di autocontrollo che impongono il mantenimento degli alimenti a una temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi. Una violazione che rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica.

Gli alimenti, per un totale di circa 15 kg e un valore di circa 200 euro, sono stati sottoposti a sequestro cautelare. Il titolare del ristorante è stato multato per 2mila euro.

