Controlli del NAS a Livorno: sequestrati 15 kg di tonno, sanzione per il ristoratore

Cronaca Livorno
Scoperto del tonno conservato a temperatura non corretta in un ristorante del centro città. Multa salata da 2mila euro per il ristoratore

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS a tutela della sicurezza alimentare a Livorno. Nell'ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i militari hanno ispezionato diversi locali di ristorazione nel centro città, riscontrando irregolarità in un ristorante asiatico autorizzato alla somministrazione di alimenti, sia da asporto sia crudi.

Durante l'ispezione, i Carabinieri hanno scoperto che nel frigorifero del locale era conservato tonno decongelato destinato alla somministrazione ai clienti, senza rispettare le procedure di autocontrollo che impongono il mantenimento degli alimenti a una temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi. Una violazione che rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica.

Gli alimenti, per un totale di circa 15 kg e un valore di circa 200 euro, sono stati sottoposti a sequestro cautelare. Il titolare del ristorante è stato multato per 2mila euro.

Livorno
Cronaca
27 Febbraio 2026

Omicidio in studio commercialista a Livorno: ucciso agente di commercio dopo trattativa su oro

Una trattativa per la vendita di un quantitativo di oro sarebbe degenerata in una lite culminata nell’omicidio di Francesco Lassi, 55 anni, agente di commercio attivo nella compravendita di metalli [...]

Livorno
Cronaca
27 Febbraio 2026

Maltrattamenti alla compagna, arrestato un 22enne a Collesalvetti

Arrestato un 22enne di origini sudamericane per maltrattamenti nei confronti della compagna. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Collesalvetti nell’ambito delle attività del Comando Provinciale di Livorno [...]

Livorno
Cronaca
26 Febbraio 2026

Omicidio in studio di commercialista a Livorno: 56enne accoltellato

Omicidio nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2026, in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro cittadino. Secondo le prime informazioni, la vittima, Francesco Lassi, [...]



