Omicidio a Montecalvoli, proseguono le indagini

Continuano le indagini sull'omicidio di Kevin Muharremi, il giovane 25enne di Fucecchio ucciso a Montecalvoli all'alba del 14 febbraio. Gli inquirenti starebbero indagando sull'esistenza di eventuali attriti pregressi tra il 25enne e il presunto assassino, il 20enne Renato Xyke, culminati con la lite nel locale a Capanne (Montopoli) e proseguiti nel parcheggio con uno scontro (forse voluto da Xyke) tra l'auto del 25enne e quella del 20enne. Come riportato da La Nazione, emergono ulteriori dettagli nell'indagine, seppure rimanga coperta dal massimo riserbo.

Nei giorni scorsi Xyke, detenuto nel carcere di Arezzo, avrebbe incontrato il suo avvocato, il dottor Giuseppe Carvelli, insieme al collega Andrea Boldrini. Dall'incontro il 20enne sarebbe apparso molto provato, anche in vista del trasferimento, non ancora programmato, verso Pisa.

Xyke, dopo poco più di due settimane dal suo arresto, non sarebbe ancora stato interrogato. L'avvocato Carvelli avrebbe annunciato la disponibilità dell'assistito a parlare, una volta però che gli atti saranno portati a Pisa.

Per l'omicidio sarebbe indagata anche un'altra persona: si tratta di un 18enne, seduto sul posto del passeggero nella macchina di Xyke al momento dell'omicidio. Il ragazzo, recatosi il giorno dopo dei fatti in caserma con l'avvocato Giulio Parenti, ha ammesso, durante l'interrogatorio, di trovarsi nel posto del passeggero e di aver visto Xyke estrarre la pistola e sparare tre colpi contro il 25enne. Allo stesso tempo, il 18enne ha dichiarato di essere estraneo all'omicidio e di non essere stato a conoscenza della pistola in possesso di Xyke.

Ci sarebbe infine un terzo testimone, il cugino minorenne di Xyke, seduto nel sedile posteriore dell'auto. Tuttavia, non è noto se gli inquirenti abbiano già raccolto la sua testimonianza. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e i rapporti tra i coinvolti.

Notizie correlate