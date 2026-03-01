Perseus, il Sacro di Birmania, trionfa al campionato europeo felino

Grande soddisfazione per l'allevamento empolese Astrid's Dream, gestito da Stefano e Daniele Bicchi. Il gatto di razza Sacro di Birmania Perseus - nome completo CEW'26 GIC CH Soul of Diamonds Perseus JW - ha conquistato il primo premio al Central European Show, il campionato europeo felino che si è svolto il 21 e 22 febbraio a Graz, in Austria. Alla competizione hanno preso parte circa 350 gatti provenienti da diversi Paesi europei, suddivisi per categorie.

Non è il primo titolo che vince Perseus. Come spiega Stefano Bicchi, il gatto ha già vinto una quindicina di premi: "Ci sta dando molta soddisfazione", sottolinea Bicchi. Il riconoscimento del primo premio al campionato europeo arricchisce ulteriormente il pedigree di Perseus, aprendo prospettive importanti per il futuro: il gatto di due anni è destinato a diventare il principale stallone dell'allevamento, confermando le aspettative riposte nel giovane campione.

