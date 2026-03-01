Referendum Giustizia: Deborah Bergamini a Empoli per 'Un Caffè per il SÌ'

Lunedì 2 marzo, a partire dalle 14.15, presso il bar ristorante C. Risiamo in via Roma a Empoli, prenderà il via l'iniziativa di Forza Italia intitolata 'Un Caffè per il SÌ', dedicata al sostegno delle ragioni del SÌ al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.
All'incontro parteciperà anche il vice segretario nazionale di Forza Italia, On. Deborah Bergamini, che incontrerà la stampa alle 15.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Attualità
1 Marzo 2026
Si torna a parlare della mappa tattile del centro storico, rimossa dalla sua collocazione in Piazza Don Minzoni nell'aprile del 2023 per lavori di restauro a seguito di atti vandalici. [...]
Empoli
Attualità
28 Febbraio 2026
Prosegue l’impegno di Forza Italia sul territorio empolese per promuovere il SI’ al Referendum del 22 e 23 Marzo. Oggi in piazza della Vittoria, angolo Via del Giglio, si è [...]
Empoli
Politica e Opinioni
28 Febbraio 2026
"A 105 anni dai drammatici eventi che segnarono la storia di Empoli il 1° marzo 1921, il Centrodestra per Empoli, attraverso il capogruppo e vicepresidente del Consiglio comunale, Andrea Poggianti [...]
<< Indietro