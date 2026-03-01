Referendum Giustizia: Deborah Bergamini a Empoli per 'Un Caffè per il SÌ'

Politica e Opinioni Empoli
Lunedì 2 marzo, a partire dalle 14.15, presso il bar ristorante C. Risiamo in via Roma a Empoli, prenderà il via l'iniziativa di Forza Italia intitolata 'Un Caffè per il SÌ', dedicata al sostegno delle ragioni del SÌ al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

All'incontro parteciperà anche il vice segretario nazionale di Forza Italia, On. Deborah Bergamini, che incontrerà la stampa alle 15.

