RSA Giampieri e Confartigianato: un’alleanza strategica per il welfare del territorio

Attualità
Siglata l'intesa tra la casa di riposo e l'associazione: previsti servizi gratuiti e tariffe agevolate per dipendenti

Una firma che suggella un impegno concreto verso la comunità. È stata siglata ufficialmente la convenzione tra la casa di riposo Giampieri di Ponsacco e Confartigianato Imprese Pisa. L’accordo, sottoscritto dal Presidente della RSA, Raffaello Ricciardi, e dal Presidente di Confartigianato Imprese Pisa, Romano Pucci, punta a creare una rete di protezione e agevolazioni dedicata a chi vive e lavora all’interno della struttura sanitaria.

Confartigianato metterà a disposizione l'intera struttura organizzativa e servizi: dall'assistenza previdenziale dell'INAPA alle consulenze fiscali del CAAF (per dichiarazioni dei redditi, successioni e gestione badanti), fino alla tutela della terza età garantita dall'ANAP e alle attività sociali dell'ANCoS.

Garantire ai nostri dipendenti e alle famiglie dei nostri ospiti un accesso facilitato a servizi essenziali - afferma il Direttore della casa di riposo Piero Iafrate - significa migliorare la qualità della vita di chi ruota attorno alla RSA Giampieri, creando un ambiente di lavoro e di cura sempre più sano”.

Oltre a rappresentare una sinergia di intenti, l'accordo si traduce in benefici economici concreti. Confartigianato erogherà gratuitamente i servizi previsti per legge ed applicherà tariffe agevolate per le ulteriori prestazioni. Tali agevolazioni sono rivolte a dipendenti, volontari, dirigenti e ospiti della struttura, nonché ai loro familiari.

La nostra missione - dichiara il Segretario Generale, Michele Mezzanotte - è essere vicini alle persone e alle imprese. Attraverso questa firma, portiamo la nostra professionalità direttamente al servizio di una realtà d'eccellenza come la RSA Giampieri, rafforzando il legame tra associazione e territorio”.

Fonte: Confartigianato Imprese Pisa - Ufficio Stampa

