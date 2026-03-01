Savino Del Bene Volley e Dsu, sconti e biglietti gratuiti a studenti per i match in casa

Unire sport e diritto allo studio per avvicinare sempre più giovani al grande volley. È stata presentata oggi pomeriggio al Pala BigMat di Firenze, nel giorno di Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile tra Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo, la nuova collaborazione tra il club scandiccese e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU Toscana).

L’accordo nasce con un obiettivo chiaro: promuovere la conoscenza e la pratica della pallavolo tra i giovani, e in particolare tra gli studenti universitari, favorendo la loro partecipazione alle partite casalinghe della prima squadra femminile della Savino Del Bene Volley. Un’iniziativa che assume un significato ancora più importante in una fase cruciale della stagione sportiva, in cui il sostegno del pubblico al Pala BigMat può fare la differenza.

Le agevolazioni per gli studenti universitari - La convenzione prevede che la Savino Del Bene Volley metta a disposizione del DSU Toscana:

• fino a 5 biglietti omaggio per alcune partite di cartello, individuate di volta in volta dalla società;

• fino a 30 biglietti omaggio per altre gare, anch’esse stabilite dalla società;

• ingressi a tariffa ridotta, acquistabili direttamente presso la biglietteria del palasport.

Gli ingressi gratuiti saranno prenotabili dagli studenti universitari – con priorità per gli studenti vincitori di borsa di studio – tramite lo “Sportello on line” presente sul sito del DSU Toscana, dove verranno pubblicizzate le gare che prevedono accessi omaggio.

La prenotazione genererà un voucher digitale da esibire, insieme a un documento di identità, ai varchi del Pala BigMat.

Per usufruire dello sconto direttamente in biglietteria sarà invece sufficiente presentarsi al palasport con un documento attestante lo status di studente universitario in corso di validità.

Il DSU Toscana si impegna inoltre a promuovere le iniziative e le agevolazioni previste dalla collaborazione attraverso i propri canali istituzionali e mediante la distribuzione di materiale promozionale fornito dalla Savino Del Bene Volley all’interno delle mense universitarie di Firenze nei giorni precedenti agli eventi sportivi individuati.

L’accordo avrà durata biennale e potrà essere rinnovato.

Le dichiarazioni

"Questa collaborazione tra il mondo della pallavolo e quello dell'Università - dichiara l'assessora alla cultura, Università e diritto allo studio Cristina Manetti - costituisce un momento speciale per il diritto allo studio. Studentesse e studenti avranno un'opportunità preziosa per godere sempre di più il tempo libero nella nostra Regione e per stringere legami con lo sport, che porta sempre con sé valori positivi di incontro e condivisione. Ringrazio il Dsu e la Savino Del Bene Volley, a cui auguro di proseguire sulla strada dei successi sportivi che sta ottenendo e con cui la Regione continuerà a collaborare come già fatto in passato con la Toscana delle Donne".

“I benefici a sostegno degli studenti universitari offerti dal Diritto allo Studio – afferma il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico – non si limitano ai tradizionali servizi di borsa di studio, mense e alloggi ma riguardano anche opportunità per accedere e fruire, a condizioni agevolate, dei principali eventi ed attività presenti sul territorio anche a carattere sportivo. La proposta che ci è pervenuta da una società così importante come la Savino Del Bene che milita ai massimi livelli nazionali ed internazionali della pallavolo è stata accolta con grande entusiasmo perché coerente con la finalità di ampliare la conoscenza e la partecipazione a questa bellissima disciplina che sta dando grandi soddisfazioni alla Toscana e all’Italia”.

“Per noi questa collaborazione rappresenta un investimento sul futuro e sul territorio – osserva l’Amministratore Delegato della Savino Del Bene Volley, Sandra Leoncini –. Vogliamo che il Pala BigMat sia sempre più un luogo di incontro per i giovani e per il mondo universitario fiorentino. Offrire agli studenti la possibilità di vivere da vicino lo spettacolo della Serie A1 e dei playoff significa avvicinarli ai valori dello sport, della condivisione e del senso di appartenenza. In un momento così importante della stagione, sentire il calore e l’entusiasmo degli studenti sugli spalti può diventare un’energia fondamentale per la squadra. Siamo convinti che questo sia solo il primo passo di un percorso che potrà crescere e consolidarsi nei prossimi anni".

Fonte: Regione Toscana

