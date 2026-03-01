Scarperia, tragico incidente sulla strada del Giogo: muore motociclista di 32 anni

Cronaca Scarperia
Incidente mortale a Ponzalla, frazione di Scarperia nel Mugello , dove un motociclista di 32 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, lungo la strada del Giogo. La moto del centauro si è scontrata con un'automobile che stava immettendosi sulla carreggiata da una strada secondaria.

Il conducente dell'auto, un uomo italiano di 29 anni, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista, senza però riuscirvi.

I carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

