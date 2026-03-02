A Cerreto Guidi la XV edizione del Torneo indoor di Musici e Sbandieratori

Domenica 8 marzo al Palazzetto dello Sport la sfida tra musici e sbandieratori, con premiazioni alla presenza del sindaco Simona Rossetti

Si svolgerà Domenica 8 Marzo, con inizio alle ore 10,00 al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi, la XV^ edizione del Torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” Musici e Sbandieratori.

La manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dall’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori. Il torneo metterà in competizione gruppi di sbandieratori per le specialità di singolo, coppia e squadra giovanili; singolo, coppia e piccola squadra assoluti.

Sono previsti, in particolare, 11 singoli, 9 coppie e 4 piccole squadre nella categoria assoluta; mentre a livello giovanile il programma è articolato in 21 singoli, 7 coppie e 4 squadre. Alle ore 17.30 è prevista la cerimonia di premiazione, alla presenza del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Nutrita la partecipazione di gruppi musici e sbandieratori.

Nell’elenco figurano Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Alfieri del Cardinal Borghese (Artena);  Megliadino San Vitale (Padova); San Paolo (Ferrara); La Madonnina (Querceta); Torri Metelliane  (Cava dei Tirreni), Arquatesi (Arquà Polesine); Rione Verde (Faenza); Pozzo (Seravezza); Maestà della Battaglia (Quattro Castella); San Quirico d’Orcia; Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi).

Il Comitato Organizzatore ringrazia per la rinnovata collaborazione, l’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi, la Federazione Italiana Sbandieratori, la Misericordia, gli sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione del un torneo, ormai diventato un appuntamento tradizionale nel calendario di specialità

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

