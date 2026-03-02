Aggressione alla stazione di Lucca, denunciato 23enne

Un cittadino marocchino di 23 anni è stato bloccato e denunciato dalla Polizia ferroviaria per un’aggressione avvenuta nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Lucca. I fatti risalgono al pomeriggio del 26 febbraio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polfer, nell’episodio sarebbero stati coinvolti due uomini, mentre la persona offesa risulta ancora da identificare. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali e danneggiamento, oltre a essere stato sanzionato per possesso di sostanza stupefacente.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 23enne risultava già ricercato in relazione a una precedente aggressione, sempre avvenuta alla stazione ferroviaria cittadina, ai danni di un connazionale. In quell’occasione, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino per colpire la vittima che, una volta caduta a terra, sarebbe stata ulteriormente percossa con calci e pugni.

Il giovane, in passato, era stato anche vittima di un tentato omicidio. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.