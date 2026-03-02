Al CSA Intifada la rassegna 'One Battle After Another'

Al CSA Intifada tornano i film del giovedì: dal 5 marzo prende il via la rassegna “One Battle After Another”, quattro appuntamenti dedicati a lotte e resistenze, dal popolo curdo a quello palestinese fino alla mobilitazione civile negli Stati Uniti contro il trumpismo. Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30.

Si parte giovedì 5 marzo con Kobanê, diretto da Özlem Yasar e prodotto dalla Rojava Film Commune. Girato a Tabqa, il film racconta l’assedio di Kobanê (ottobre 2014 – gennaio 2015) e la resistenza delle milizie curde YPG e YPJ contro lo Stato Islamico, con un focus centrale sul ruolo delle donne nei combattimenti.

Il 12 marzo sarà la volta di Judas and the Black Messiah, film biografico del 2021 diretto da Shaka King. La pellicola ricostruisce il tradimento di Fred Hampton, leader della sezione dell’Illinois del Black Panther Party, da parte dell’informatore dell’FBI William O’Neal, nella Chicago di fine anni Sessanta.

Il 19 marzo in programma 200 metri del regista palestinese Ameen Nayfeh: la storia di Mustafa e Salwa, separati dal muro che divide palestinesi e israeliani in Cisgiordania, simbolo delle fratture quotidiane imposte dal conflitto.

La rassegna si chiude giovedì 26 marzo con Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Il film segue le azioni di un gruppo rivoluzionario statunitense impegnato in una campagna di sabotaggi e liberazioni di migranti detenuti, in una narrazione che intreccia militanza politica e tensioni personali.

Appuntamento dunque ogni giovedì alle 21.30 al CSA Intifada. E il 28 marzo iniziativa speciale: “Tutti a Roma…”.

Fonte: Csa Intifada