Al Teatro di Vinci in scena “Tre atti unici” di Anton Čechov

Mercoledì 11 marzo alle ore 20.45, al Teatro di Vinci, andrà in scena lo spettacolo “Tre atti unici” di Anton Čechov.

Nel dettaglio saranno proposti “L’orso”, “L’anniversario” e “La domanda di matrimonio”, testi che Čechov definiva veri e propri scherzi teatrali. Le tre pièce ruotano attorno al bisogno di relazione, agli innamoramenti mancati o inseguiti e a quell’inquietudine del cuore che si trasforma in una comicità tanto sottile quanto irresistibile.

In scena gli attori Paolo Ambrogio, Francesca Bianconi, David Cinotti, Riccardo Fiorini e Sara Giraldi. La regia è firmata da Mattia Fornabaio.

Lo spettacolo è a cura dell’Associazione Culturale “Ilaria e Mattia Presentano”.

I biglietti hanno un costo di 15 euro per l’intero e di 13 euro per il ridotto, riservato a under 25, over 65, residenti a Vinci e alle categorie previste per legge. Per i bambini sotto i 12 anni il prezzo è di 5 euro.

La prevendita è obbligatoria.

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 8574777, anche tramite messaggio WhatsApp.

Fonte: Ufficio Stampa

