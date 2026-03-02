Al Teatro di Vinci in scena “Tre atti unici” di Anton Čechov

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile
Oplus_0

Mercoledì 11 marzo alle ore 20.45, al Teatro di Vinci, andrà in scena lo spettacolo “Tre atti unici” di Anton Čechov.

Nel dettaglio saranno proposti “L’orso”, “L’anniversario” e “La domanda di matrimonio”, testi che Čechov definiva veri e propri scherzi teatrali. Le tre pièce ruotano attorno al bisogno di relazione, agli innamoramenti mancati o inseguiti e a quell’inquietudine del cuore che si trasforma in una comicità tanto sottile quanto irresistibile.

In scena gli attori Paolo Ambrogio, Francesca Bianconi, David Cinotti, Riccardo Fiorini e Sara Giraldi. La regia è firmata da Mattia Fornabaio.

Lo spettacolo è a cura dell’Associazione Culturale “Ilaria e Mattia Presentano”.

I biglietti hanno un costo di 15 euro per l’intero e di 13 euro per il ridotto, riservato a under 25, over 65, residenti a Vinci e alle categorie previste per legge. Per i bambini sotto i 12 anni il prezzo è di 5 euro.

La prevendita è obbligatoria.

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 8574777, anche tramite messaggio WhatsApp.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
27 Febbraio 2026

Cento anni di Fallani Caramelle, il Comune di Empoli consegna una targa di merito

Un posto d’onore per l’azienda dolciaria artigiana nata il 20 febbraio del 1926 a Firenze da Lorenzo Fallani e da molti anni con sede a Empoli, nella zona industriale del [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Febbraio 2026

Ciclismo, al via la quinta edizione del Gran Fondo del Genio

La primavera del ciclismo amatoriale torna a colorare le strade della Toscana: domenica 26 aprile 2026 si terrà la Quinta edizione della Gran Fondo del Genio, manifestazione su strada organizzata [...]

Vinci
Attualità
25 Febbraio 2026

Conservò disegno della piccola Nadia Nencioni, donato alla Città Metropolitana

La Sindaca di Fucecchio e consigliera metropolitana Emma Donnini ha donato alla Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro, nel Consiglio in Palazzo Medici Riccardi, un disegno di Nadia Nencioni, da [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina