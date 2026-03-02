ConfRistoranti e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa al lavoro verso la Pisa Wine Week

Sviluppare una sinergia sempre più stretta tra ristorazione ed etichette locali e organizzazione di iniziative in grado di valorizzare le eccellenze vitivinicole del territorio. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tenutosi nella sede di Confcommercio Pisa tra il consiglio direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, che vedrà un concreto sviluppo nell'organizzazione della prima Pisa Wine Week.

“Un'iniziativa che stiamo progettando nella settimana tra il 31 maggio e il 7 giugno, uno dei periodo più intensi e attesi per la nostra città, l'ideale per mettere in luce le specialità gastronomiche delle attività di ristorazione con le eccellenze vitivinicole del territorio pisano” afferma la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia “Il mondo della ristorazione e quello del vino devono parlare la stessa lingua trovando forme di dialogo e collaborazione: crediamo fortemente che la Pisa Wine Week, attraverso il fondamentale supporto dell'Associazione Cuochi Pisani, sia la strada giusta per rendere ancora più saldo questo rapporto che attraverso l'impegno congiunto di ConfRistoranti e del Consorzio Terre di Pisa può incentivare concretamente la presenza delle aziende vitivinicole pisane nel sistema di accoglienza turistico e ricettivo, rafforzando la collaborazione tra aziende produttrici e attività di ristorazione e pubblici esercizi”.

“Un'iniziativa che permette di sviluppare la nostra mission, ovvero quella di valorizzare il prodotto vini DOC Terre di Pisa in modo pratico e di rafforzare la presenza dei vini a marchio DOC Terre di Pisa sul nostro territorio” - dichiara Maurizio Iannantuono, consigliere del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa -

“Il Consorzio nasce nel 2018 da un gruppo di viticoltori che decidono di unirsi per identificare e valorizzare la produzione enologica di punta della provincia di Pisa, con l'obiettivo di promuovere, tutelare e valorizzare la DOC Terre di Pisa, nonché stimolare la crescita qualitativa dei vini. Tra i suoi obiettivi principali, quello di dare forza alla visibilità della DOC e lo sviluppo della presenza sul territorio di visitatori attratti dall'enoturismo. La Pisa Wine Week costituirebbe un vero passo in avanti all'insegna della qualità e dell'attrattività turistica, permettendo di consolidare la nostra immagine nelle attività pisane”.

Presenti all'incontro il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, la referente sindacale Elisabetta Pasquinucci, per il direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia (presidente), Antonella Breschi, Mario Masoni, Giovanni Sani, Silvio Tempestini e Sandro Antonelli (direttivo ConfRistoranti e ambasciatore Vini Doc Terre di Pisa), Rocco Fusaro (presidente Associazione Cuochi Pisani) e Maurizio Iannantuono (consigliere Consorzio Vini Doc Terre di Pisa).

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa