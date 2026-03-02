Consiglio comunale a Empoli: odg su rischio idraulico, neutralità a scuola, Città del Natale, Multiutility e Palestina

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 5 marzo 2026 alle ore 18 e eventuale prosecuzione alle ore 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su attuazione dell’ordine del giorno accompagnatorio al dup in materia di rischio idraulico e conseguente revisione del Piano Operativo Comunale (POC)

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su illuminazione e sicurezza del ponticello pedonale sopra il torrente Orme, collegamento tra viale Francesco Petrarca e il parcheggio pubblico di via delle Olimpiadi

4 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su iniziative dell’amministrazione comunale a tutela del principio di neutralità politica e del pluralismo culturale negli istituti scolastici del territorio comunale

5 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su danni a manto stradale e infrastrutture connessi ai lavori di posa della fibra ottica, su segnalazioni pervenute, sopralluoghi, procedure di ripristino e azioni di rivalsa e risarcimento

6 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su evento del 31/12/2025 in piazza della Vittoria e sua rendicontazione.

7 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla manutenzione e fruibilità del parcheggio di serravalle in attesa della riqualificazione collegata al progetto dello stadio Carlo Castellani

8 Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su Empoli Città del Natale 2025/2026 – rendicontazione analitica delle spese, rimborsi/liquidazioni del contributo comunale e quantificazione dei vantaggi economici

9 Piano Operativo Comunale – approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti, a seguito della riadozione di alcune previsioni, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 18.09.2025.

10 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

11 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese

12 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle e per l'attivazione del servizio pre e dopo scuola nel Comune di Empoli, di una indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere

13 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una storia empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato

14 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di pubblica assistenza

15 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città Metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del comune di Empoli

16 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su legge elettorale della Regione Toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica

17 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su solidarietà ai vigili del fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese

18 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su installazione nuova fontanella o fontanello in piazza della Vittoria

19 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su solidarietà alla popolazione iraniana e alla necessità di garantire protezione e un rifugio sicuro ai manifestanti

20 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su adesione all’appello per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi e di Marwan Barghouti, come passo necessario per la ripresa dei negoziati di pace, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani

21 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su Empoli ostile alla presenza sul territorio dell’immigration and customs enforcement - enforcement and removal operations (ICE-ERO)

22 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di legge di bilancio 2026

23 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di legge consenso

24 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “patto per il centro” e regia strutturale per il rilancio del “giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

