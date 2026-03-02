Controlli a Pontedera, un arresto e quattro denunce

Un arresto e quattro denunce è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio denominato “Alto Impatto”, effettuato nel pomeriggio del 27 febbraio dai militari della Arma dei Carabinieri – Compagnia di Pontedera.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e della criminalità diffusa, ha visto l’impiego di numerosi militari nelle principali arterie stradali e nelle aree di aggregazione urbana.

Nel corso delle attività è stata rintracciata e arrestata una donna di 62 anni in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. La donna deve espiare una pena definitiva di sei anni di reclusione per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, commesso nel 2020 a Cascina. Dopo le formalità di rito è stata trasferita alla Casa Circondariale di Pisa.

Quattro le persone denunciate in stato di libertà: un 45enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, con conseguente sequestro del veicolo; un 27enne per guida senza patente perché mai conseguita; un 51enne sorpreso alla guida con patente revocata; un 57enne, infine, denunciato in piazza Unità d’Italia per essersi opposto all’identificazione durante un controllo, circostanza che ha reso necessario l’accompagnamento in caserma.

Complessivamente sono state identificate 49 persone e controllati 21 veicoli.

Resta ferma la presunzione d’innocenza: le eventuali responsabilità delle persone denunciate saranno valutate dalle autorità competenti nel prosieguo del procedimento.

