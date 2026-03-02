Corso di telecomunicazioni della Radio AssociazioneValdelsa O.D.V. alla scuola Bacci di Castelfiorentino

Dal 20 al 2 marzo 2026, la R.A.V. Radio Associazione Valdelsa O.D.V. di Castelfiorentino ha effettuato un corso di telecomunicazioni alle classi terze della scuola Bacci del Comune.

Il corso era suddiviso in due ore per classe. Nella prima ora è stata presentata l’associazione e la sua operatività all’interno del Comune e nella Valdelsa nel settore della protezione civile e come supporto a gare sportive, rimanendo nell’ambito delle comunicazioni radio.

Successivamente sono stati affrontati, in forma descrittiva e con figure, tramite l’ausilio delle lavagne elettroniche multimediali presenti, gli argomenti prettamente tecnici di telecomunicazioni, quali la formazione delle onde elettromagnetiche, l’analisi di un apparato ricetrasmittente con schemi a blocchi della sezione trasmittente e ricevente, la modulazione sia analogica sia digitale e, infine, alcuni cenni sui ponti radio e un esperimento con un pannello fotovoltaico.

Nella seconda ora è stato consegnato agli studenti un foglio con il codice Morse, con richiesta di tradurre alcune frasi scritte in codice e di convertire in codice una frase in chiaro. Con l’ausilio di un tasto telegrafico, gli allievi hanno potuto provare praticamente l’uso del codice Morse.

Infine sono state effettuate prove radio tra gli operatori e gli studenti e sono stati realizzati collegamenti con operatori esterni presenti sulle frequenze radioamatoriali.

Durante le ore trascorse è stato riscontrato negli studenti un comportamento esemplare, un’ottima attenzione e un vivo interesse per gli argomenti trattati.

Si ringraziano il Dirigente scolastico e gli insegnanti per l’accoglienza e per le informazioni preventivamente fornite agli studenti sugli argomenti discussi.

Fonte: Radio Associazione valdelsa