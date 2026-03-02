Apre a Santa Maria Nuova l'ambulatorio fiorentino per le disposizioni anticipate di trattamento

È partito da qualche settimana anche a Santa Maria Nuova presso la Struttura Nefrologia e Dialisi il servizio dedicato che fornisce informazioni mediche per i cittadini che vogliono redigere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ogni primo mercoledì del mese dalle ore 10.45 alle ore 12.30, presso gli ambulatori dell’emodialisi (1°piano), chi vorrà chiedere informazioni e redigere il modulo, troverà ad accoglierlo un’equipe multispecialistica e multiprofessionale composta da psicologo, nefrologo, anestesista rianimatore e palliativista. Il 4 febbraio, all’attivazione del servizio erano presenti il coordinatore Etica clinica per la Asl Toscana centro, Guglielmo Consales, la responsabile della Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Santa Maria Nuova, Benedetta Tosi, l’anestesista rianimatore di Santa Maria Nuova e Palagi, Elena Zamidei e il Direttore della Psicologia ospedaliera per l’Azienda, Glenda Bertini.

Presso l’ambulatorio sarà data la possibilità di compilare il modulo delle DAT e sarà messa a disposizione anche una lettera per il medico di medicina generale. Quest’ultimo sarà sempre informato, previo consenso del paziente, della stesura delle DAT con comunicazione delle decisioni raggiunte o, se ritenuto necessario dal cittadino, potrà anche partecipare alla stesura, sia in presenza che da remoto.

Il modulo potrà essere successivamente depositato presso gli sportelli aziendali dedicati, tra cui quello attivo all’Ospedale Santa Maria Nuova.

Per l’accesso all’ambulatorio, occorre prenotare tramite Cup. L’ambulatorio è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, non serve richiesta medica ed è esente da ticket.

Quello di Santa Maria Nuova è un altro ambulatorio fiorentino che si aggiunge ai precedenti già presenti da tempo sul territorio degli ospedali della Toscana centro per raccogliere le scelte dei cittadini sui trattamenti sanitari cui dare il consenso, qualora venisse meno la propria volontà di scelta in maniera autonoma.

Questo percorso aziendale nasce infatti nel 2021 presso la Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Santa Maria Annunziata, diretta da Pietro Claudio Dattolo, con la collaborazione della Psicologia Ospedaliera, del Coordinamento aziendale Cure Palliative, e dell’Anestesia e Rianimazione.

La successiva formalizzazione e formazione su queste tematiche ad opera della collaborazione tra il dipartimento delle specialistiche mediche diretto da Pasquale Palumbo, quello della medicina multidimensionale diretto da Enrico Benvenuti e quello dell’emergenza urgenza diretto da Simone Magazzini, ha permesso l’attivazione dei punti di raccolta DAT presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia; nell’ambito di Anestesia e Rianimazione, presso l’ospedale del Mugello all’interno del Dayservice Medico della medicina interna, dove è presente dal 2022; presso gli ambulatori di geriatria della Casa di Comunità Santa Rosa a Firenze e recentemente presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli all’interno della medicina interna e della geriatria. Per la parte di semplificazione amministrativa, la struttura Cup Call center insieme alla direzione di Gestione Operativa sotto la supervisione della Direzione amministrativa aziendale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate