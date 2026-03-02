Senza dispositivi di sicurezza i macchinari si fermano: il sistema UniPi di sorveglianza sul lavoro

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un sistema di videocamere monitora il rispetto delle dotazioni obbligatorie, inviando alert o fermando le macchine

Rosso ti fermi, verde vai avanti: la telecamera registra se il lavoratore indossa i dispositivi di sicurezza e, in caso contrario, ferma le macchine in fabbrica. È l’innovativo sistema di sorveglianza sul lavoro sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa all’interno dei laboratori CrossLab, ospitato al polo tecnologico di Navacchio.

Un sistema di videocamere filma i lavoratori e individua in maniera istantanea la presenza, e soprattutto, l’assenza dei dispositivi di sicurezza indossabili. “Se manca una dotazione obbligatoria il sistema può fermare immediatamente le macchine – spiega Carlo Vallati, docente di Ingegneria Informatica dell’Ateneo pisano – può essere il caschetto o la casacca catarifrangente: se rileva un lavoratore che non rispetta questi parametri manda un alert che può essere visivo o sonoro oppure determinare il fermo macchina o limita l’accesso ad un’area pericolosa”.

Il sistema, composto da una piccola videocamera, può essere posizionato nei pressi di un macchinario pericoloso o in una situazione di mezzi in movimento e un dispositivo di analisi dati locale: “In questo caso può essere configurata anche la distanza di sicurezza - aggiunge Pietro Ducange, di Ingegneria Informatica – e l’area da monitorare oppure scegliere alcuni dispositivi specifici da monitorare”.

Sullo schermo collegato alla videocamera appare così la sagoma del lavoratore contornata da diversi colori a seconda che la situazione sia giudicata idonea o meno: rosso se viene rilevata una difformità dalle prescrizioni di sicurezza richieste dall’azienda, verde se invece la dotazione viene giudicata regolare.

“Il CrossLab di Navacchio sono dei laboratori interdisciplinari che poggiano su due pilastri – spiega Simone Genovesi, professore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Unipi e coordinatore del progetto – quello dell’industria 4.0 quindi tecnologie abilitanti già a disposizione e industria 5.0 cioè tutto quello che riguarda la tecnologia e il servizio alla persona, siamo aperti alle aziende che vogliono sviluppare assieme prodotti o processi di nuova generazione”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
24 Febbraio 2026

Sentire con le mani: la ricerca dell'Università di Pisa sulla Realtà aumentata applicata alla chirurga

Combinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. Su questo è impegnato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di [...]

Pisa
Sanità
24 Febbraio 2026

Aoup, il chirurgo plastico Gian Luca Gatti torna in Paraguay: oltre 130 pazienti curati

Gian Luca Gatti, chirurgo plastico responsabile del Percorso Labiopalatoschisi dell'Aoup, ha fatto nuovamente parte della delegazione di professionisti sanitari italiani e francesi appena rientrati dal Paraguay - dove hanno curato [...]

Pisa
Attualità
24 Febbraio 2026

La ricerca dell’Università di Pisa va in scena per le scuole con il progetto STARDust

É dedicato alle scuole il prossimo appuntamento del progetto STARDust – Scienza Teatro Arte Ricerca Donne dell’Università di Pisa, nato per raccontare il fascino della scienza attraverso il linguaggio teatrale e dell’arte, La [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina