"Domeniche in Salotto", l'8 marzo Verdi e Puccini al Teatro Il Momento

Un sodalizio che si rinnova. Il quarto appuntamento di “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, chiamerà sul palco l’Associazione Culturale Il Contrappunto con l’Associazione Culturale Mosaico per il Galà Lirico.

Dopo il successo del Concerto di Capodanno, le due realtà culturali empolesi tornano a collaborare per un appuntamento speciale in programma domenica 8 marzo alle ore 16.30 al Teatro Il Momento, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Protagoniste del pomeriggio saranno le musiche di Verdi e Puccini, eseguite dall’Orchestra Il Contrappunto diretta dal Maestro Alessandro Bartolozzi, con la partecipazione di Davide Ciarrocchi (tenore), Romano Martinuzzi (baritono), Sara Intagliata (soprano) e Katerina Kotsou (soprano).

Un percorso musicale attraverso alcune delle pagine più celebri del melodramma italiano, tra intensità drammatica e grande lirismo.

“Porta una donna con te”. In occasione dell’8 marzo è prevista un’iniziativa speciale sui biglietti. Chi è già abbonata/o può portare con sé un’amica che entra al costo simbolico di 2 euro. Chi avrebbe diritto al biglietto ridotto può acquistare un biglietto intero (8 euro) e portare con sé un’altra donna gratuitamente. Un’idea regalo tra amiche, un modo per condividere la musica con una figlia, una sorella, una madre, una moglie. Semplicemente, con chi si ama.

Programma

G.Verdi da “La Traviata” - Preludio

G.Verdi da “Rigoletto” - Cortigiani

G.Verdi da “Il Trovatore” - Di quella pira

G.Verdi da “La Traviata” - E’ strano! E’ strano!

G.Verdi da “Otello” - Ave Maria

G.Verdi da "Rigoletto" - Bella figlia dell'amore

G.Puccini da “Manon Lescaut” - Intermezzo

G.Puccini da “Madama Butterfly” - Dovunque al mondo

G.Puccini da “La Boheme” - Mimì?!Speravo di trovarvi qui

G.Puccini da “Turandot” - In questa reggia

Per questo concerto si consiglia la prenotazione: ingresso fino a esaurimento posti (non assegnati) in platea e in galleria.

La rassegna musicale a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale della Toscana.

Il costo del biglietto è di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto per over 65, under 18, soci Coop e persone con disabilità).

Per quanto riguarda gli abbonamenti:

– due concerti: 14 euro (9 euro ridotto)

– tre concerti: 18 euro (12 euro ridotto)

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Il Momento il giorno dell’evento e comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire.

TUTTI I CONCERTI SI TERRANNO ALLE ORE 16.30

AL TEATRO IL MOMENTO, VIA DEL GIGLIO 59 – EMPOLI

Nota biografica del Maestro Alessandro Bartolozzi. Alessandro Bartolozzi è direttore della Corale “G. Arrigoni” di Ponte Buggianese, del Coro dell’Immacolata della Misericordia di Empoli e Maestro di Cappella dell’Accademia Collegio dei Nobili. È Direttore Artistico dell’Associazione Culturale Mosaico e dell’Associazione MusicArt di Empoli. Si è formato con il Maestro Leone Magiera e ha inciso 22 dischi. Vanta una carriera di oltre 650 concerti in Italia e all’estero.

Per maggiori informazioni: info@associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Associazione Il Contrappunto