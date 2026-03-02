'Empoli che Legge' celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con 'Il Lessico della Repubblica'

In occasione degli 80 anni dalle prime elezioni libere a suffragio universale maschile e femminile (la firma del decreto per le Amministrative 1946 è del 10 marzo di quell'anno) e dal referendum del 2 giugno che proclamò la nascita della Repubblica, il Comune di Empoli organizza un evento divulgativo all'interno della rassegna Empoli che Legge.

Giovedì 12 marzo 2026, alle 17, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15) verrà presentato il libro 'Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all'integrazione europea' (Il Mulino, 2026), un volume diretto da Maurizio Ridolfi che riassume un progetto di ricerca triennale curato dalle Università della Tuscia, di Genova, Pavia, Pisa e Roma Tre.

L'evento, a ingresso libero e gratuito, è realizzato in collaborazione con il Comitato del Risorgimento dell’Età delle Rivoluzioni di Pisa.

IL PROGETTO - Per la realizzazione della pubblicazione sono stati coinvolti oltre cento studiosi di diversa formazione e generazione che hanno redatto le circa 200 voci. Un dizionario che vuole diffondere i valori fondamentali della Repubblica Italiana, con particolare attenzione alla memoria storica e alla partecipazione civica. L’iniziativa di Empoli apre i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica Italiana e punta a stimolare le riflessioni su una cultura costituzionale e repubblicana.

I PROTAGONISTI - Dopo i saluti del sindaco di Empoli e dell'assessore alla Cultura, seguiranno i seguenti interventi:

Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia)

L’importanza di un ‘Lessico per la Repubblica’

Angelica Zazzeri (Università di Salerno)

Il primo voto delle donne italiane

Giovanni Mennillo (Università di Pisa)

Elezioni e rappresentanza nel parlamento della Repubblica



Coordina Marco Manfredi (Comitato del Risorgimento e dell'Età delle Rivoluzioni di Pisa)

INFO - Maggiori info sul progetto qui: https://www.leragionidellarepubblica.it/il-progetto/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate