Fiamme in un negozio di Camucia: evacuate le case vicine

Paura nel pomeriggio a Camucia, frazione del comune di Cortona, in provincia di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno di un’attività commerciale situata in piazzale Europa. Il rogo si è sviluppato al piano terra di un edificio di recente costruzione, a ridosso di alcune abitazioni che, in via cautelativa, sono state fatte sgomberare temporaneamente.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato la zona sotto il porticato d’ingresso dell’esercizio, spazio in cui vengono abitualmente sistemati i carrelli della spesa e dove erano stoccati articoli per il giardinaggio e materiali destinati al riscaldamento domestico. Proprio la presenza di questi prodotti potrebbe aver favorito la propagazione del fuoco, le cui cause restano comunque ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, con il supporto del comando provinciale di Arezzo. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero alle abitazioni confinanti, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i sanitari della Misericordia di Camucia con un’ambulanza, oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alla serata, mentre tecnici e autorità stanno effettuando ulteriori verifiche per determinare con precisione l’entità dei danni e valutare le condizioni strutturali dell’edificio interessato dall’incendio.