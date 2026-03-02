Fondazione Giulia Cecchettin e UniFi lanciano il primo corso nazionale per educare alla parità di genere fin dall’infanzia

L’educazione alla parità di genere è una sfida ancora aperta nella scuola italiana. Per questo la Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze, lancia il corso gratuito “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, rivolto alle docenti e ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi, intervenendo nelle età in cui si formano le prime rappresentazioni di sé e degli altri.

Il progetto, realizzato in forma pilota in Toscana, Veneto e Puglia, inizierà ufficialmente il 21 marzo con un convegno inaugurale a Firenze, pensato per accompagnare il personale docente coinvolto nella sperimentazione.

Secondo l’European Institute for Gender Equality (EIGE), l’Italia si colloca ancora sotto la media europea nelle politiche di parità di genere: il Gender Equality Index 2023 assegna al nostro Paese un punteggio di 68,2 su 100. Allo stesso tempo l’UNESCO sottolinea che intervenire già nella scuola dell’infanzia e primaria è decisivo per contrastare la trasmissione precoce degli stereotipi e favorire relazioni più eque. In questo quadro, alla scuola italiana spetta un ruolo centrale: garantire agli e alle insegnanti una formazione solida e consapevole sui temi della parità di genere, dell’educazione al rispetto e della non violenza per costruire una società futura più inclusiva e libera da ogni forma di violenza.

“Intervenire presto è fondamentale: lavoriamo ancora troppo tardi sulle questioni di genere, quando ormai stereotipi e aspettative sociali sono già radicati”, afferma la responsabile scientifica del progetto Irene Biemmi, docente di Pedagogia di genere dell'Università di Firenze e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin. “Per questo abbiamo scelto di partire dalle insegnanti e dagli insegnanti dell’infanzia e della primaria. È lì che si formano gli immaginari, le parole e le prime idee su cosa ‘spetta’ a maschi e femmine. Educare alla piena cittadinanza, alla libertà e al rispetto non significa parlare di violenza ai bambini piccoli, ma costruire le premesse culturali perché quella violenza non si generi più. Se la violenza è un prodotto culturale – come mostrano decenni di studi – allora è nella cultura, e quindi anche nella scuola, che dobbiamo intervenire”.

Il corso “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia” traduce questi principi in un percorso formativo concreto: un programma online, gratuito e accreditato ai sensi della Legge 170/2016. La formazione si articola in 4 moduli per un totale di 60 ore, tra videolezioni, studio autonomo e verifiche intermedie e finali. Le attività didattiche si svolgeranno tra maggio e ottobre 2026, al termine le docenti e i docenti riceveranno un certificato valido per l’aggiornamento professionale obbligatorio.

Le candidature potranno essere presentate fino all’8 marzo 2026 esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito modulo online . Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili per ciascuna delle regioni coinvolte.

Le videolezioni sono curate dalle e dai componenti del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin, insieme ad altre esperte ed esperti provenienti dall’ambito pedagogico, sociologico, psicologico e linguistico.

I contenuti del corso affrontano alcuni temi chiave per l’educazione di oggi. Il primo modulo introduce il vocabolario essenziale legato a genere, stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, con un approfondimento sulla costruzione della maschilità e sui condizionamenti culturali che influenzano bambine e bambini. Il secondo modulo esplora la pedagogia di genere e l’educazione all’affettività e alla sessualità, con particolare attenzione agli stereotipi presenti nei saperi scolastici e nei libri di testo. Il terzo modulo offre strumenti operativi per lavorare sul linguaggio, sui materiali educativi e sui modelli di rappresentazione nei prodotti culturali destinati all’infanzia. L’ultimo modulo affronta il tema della violenza di genere, ne definisce le diverse forme e chiarisce il ruolo della scuola nella prevenzione, con un focus specifico sulla consapevolezza maschile e sui cambiamenti culturali in corso.

Il progetto “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia” sarà accompagnato da una ricerca biennale condotta dall’Università di Firenze, che analizzerà la consapevolezza di genere del corpo docente, i bisogni formativi e le competenze sviluppate durante il percorso. I risultati saranno raccolti in un report che sarà presentato pubblicamente nel 2028, con l’obiettivo di offrire dati aggiornati utili a orientare le future politiche educative.

A novembre 2026, inoltre, il percorso formativo si concluderà con un convegno finale durante il quale sarà illustrato un primo bilancio della sperimentazione.

L’evento rappresenterà anche uno spazio di confronto e valorizzazione delle esperienze maturate nelle classi: insegnanti e scuole potranno condividere attività, pratiche educative e proposte didattiche già sperimentate per promuovere, fin dalla primaria, una cultura della parità e del rispetto.

Link diretto al progetto: https://fondazionegiulia.org/cosa-facciamo/i-nostri-progetti/educare-alluguaglianza-di-genere-fin-dallinfanzia/

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa