Giornata della donna, Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi aperti gratuitamente

La Giornata Internazionale della donna si passa al museo: domenica 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente a tutte le donne.

Al Museo di Palazzo Vecchio e al Complesso delle Murate saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile, a cura della Fondazione MUS.E. In Palazzo Vecchio il pubblico potrà infatti approfondire la figura di una donna fondamentale per la storia della città, la duchessa Eleonora de Toledo, mentre il MAD – Murate Art District sarà teatro di un appuntamento al femminile del ciclo Musei in musica, progetto sviluppato da MUS.E con l'orchestra filarmonica La Filharmonie per invitare a un’esperienza multidisciplinare dove il patrimonio civico e le arti visive incontrano i linguaggi musicali.

"Domenica 8 marzo i musei della città si tingono di rosa. Aprire gratuitamente le porte dei nostri luoghi della cultura per dedicare percorsi specifici a figure femminili straordinarie è il nostro modo di dire grazie e di invitare ogni donna a riscoprirsi protagonista in questi spazi che appartengono a tutti." ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "Vogliamo offrire alle donne un’esperienza nuova tra le note musicali alle Murate e la storia di Palazzo Vecchio"

A Palazzo Vecchio si terrà Sotto le ali di una pavoncella. Un percorso su Eleonora de Toledo (ore 10.30 e 12.00) percorso per giovani e adulti che porterà il pubblico a conoscere meglio le vicende personali e politiche e i caratteri della duchessa e ad apprezzare gli esiti artistici a lei più strettamente connessi, con un’attenzione speciale agli appartamenti a lei destinati e alla sua meravigliosa cappella, dipinta da uno dei suoi artisti prediletti, Agnolo Bronzino.

Il costo è di €4,00 cad. (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €8 cad. (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso del museo. L’ingresso ai musei per le donne è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria: info@musefirenze.it 055-0541450

A MAD Murate Art District, appuntamento con Sotto il velo delle Murate. Cronache, silenzi e note (ore 14.30 e 16.00), percorso per giovani e adulti che prende vita dalle cronache del convento scritte nel 1598 da suor Giustina Niccolini: un velo che si solleva per far riemergere le storie delle donne che qui si ritirarono in clausura e del luogo che le ha ospitate. Tra queste mura ritrovano voce, nel racconto di Giustina, i frammenti di una quotidianità rimasta per secoli nel silenzio. A seguire, il mezzosoprano Beatriz Oyarzabal Piñan e il chitarrista Guido Menestrina eseguiranno un programma che sembra proseguire idealmente il viaggio interiore delle donne attraverso i secoli e i continenti: dalle arie barocche di Barbara Strozzi e Haendel fino alla forza espressiva della musica popolare e contemporanea.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria: info@musefirenze.it 055-50541450

Orari di apertura dei musei

Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/19.00) Torre di Arnolfo* (orario 9.00/17.00) Complesso di Santa Maria Novella (orario 13:00/17.30) Cappella Brancacci (orario 13.00/17.00) Museo Novecento (orario 11.00/20.00) Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00) Fondazione Salvatore Romano (orario 10.00/17.00) Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00/19.00) Memoriale delle deportazioni (orario 10.00/13.00)

Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura di ciascun museo.

*In caso di pioggia la Torre d’Arnolfo resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Sarà accessibile il camminamento di ronda.

