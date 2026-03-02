"Il plebiscito del 1860": nuovo seminario alla Domus Mazziniana

Nuovo seminario di discussione alla Domus Mazziniana, venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:30, a partire dal volume “Il plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione nel Mezzogiorno e in Sicilia” (Rubbettino, 2025), curato da Carmine Pinto.

Il volume approfondisce il plebiscito che sancì dell’annessione del Mezzogiorno all’Italia unita nel 1860, molto più di una semplice consultazione elettorale: fu un momento cruciale di legittimazione politica e costruzione simbolica della nuova patria. Si ripercorre quindi quel passaggio storico analizzando il voto, le sue formule giuridiche e i protagonisti, dai notabili ai rivoluzionari, tra Napoli, Palermo e Torino. Un’indagine sulle dinamiche locali e sulle strategie di mobilitazione politica, che illumina il ruolo decisivo della propaganda, delle istituzioni e della società civile nella transizione dal Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia.

Il curatore, professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Salerno, dialogherà con Cristina Cassina, professoressa associata di storia del pensiero politico all’Università di Pisa, con Fabrizio Amore Bianco, professore associato di storia contemporanea all’Università di Pisa, e con Marco Manfredi, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Pisa. Il confronto sarà coordinato da Gian Luca Fruci, professore associato di storia contemporanea all’Università di Pisa.

L’evento è promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, insieme alla Domus Mazziniana e al Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’incontro in diretta streaming suoi propri canali social Facebook e YouTube

Fonte: Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni – Pisa

