Isola del Giglio, in corso lavori infrastrutturali per 400mila euro

Proseguono i lavori per la sostituzione dei parabordi al molo di attracco dei traghetti al porto dell’Isola del Giglio portati avanti da Regione Toscana ed Autorità di Sistema Portuale. L’intervento, dal valore complessivo di circa 170.000 euro, è atteso da tempo e finalizzato a migliorare la sicurezza dell’infrastruttura e migliorare le condizioni operative per comandanti e operatori portuali.

Al Giglio sono inoltre in corso i lavori per il rifacimento della pavimentazione in granito in un’area strategica vicino alle strutture ricettive presenti sull’isola, per migliorare la qualità del sistema di accoglienza. In questo caso l’investimento è di 230.000 euro e l’obiettivo è migliorare ulteriormente la qualità, la funzionalità e il decoro del sistema di accoglienza.

Fonte: Regione Toscana

