L'Abc difende ancora il Palabetti: finisce 77-76 con San Vincenzo

Una vittoria che pesa come un macigno. L’Abc Solettificio Manetti prosegue la propria cavalcata centrando il quinto successo consecutivo ai danni di San Vincenzo. Il 77-76 che lampeggia sul tabellone del PalaBetti, permette ai gialloblu non soltanto di trovare nuove, importanti, conferme, ma anche di spedire a -4 una diretta inseguitrice assicurandosi entrambi gli scontri diretti. Con Giovanni Corbinelli ancora a riposo precauzionale, l’Abc di Paolo Betti trova nella compattezza del gruppo la propria forza, con minuti importanti e di qualità anche dalla panchina. Un’Abc che nel momento di difficoltà, quando gli ospiti provano a scappare toccando il +10, riesce a reagire e girare l’inerzia, mantenendo poi concentrazione e sangue freddo nel punto a punto finale.

E adesso, testa alla prossima, difficilissima sfida lontano da casa: sabato 7 marzo alle 18:15 in campo a Livorno sponda Us, ultimo match prima del turno di riposo.

LA CRONACA

Ritmi subito alti in avvio di gara, con l’Abc che si affida alle giocate di Mancini nel pitturato, mentre San Vincenzo resta in scia grazie alla precisione chirurgica dalla lunga distanza: 14-12 a metà frazione. Pistillo impatta, Lazzeri e Torrigiani tengono i gialloblu in controllo, ma il sorpasso ospite arriva a firma Prunotto, che fa pesare centimetri e fisicità sotto le plance (22-26). E’ Berni, dall’arco, a mettere in ghiaccio il 26-28 al primo riposo.

Le triple di Bazzano e Salvadori provano a spostare l’inerzia all’inizio della seconda frazione (31-37), ma l’Abc risponde con la tessa moneta tirando fuori dal cilindro le bombe di Tavarez e Ticciati che si iscrivono a referto e riportano la gara in perfetto equilibrio: 37-37 al 15′. Mentre l’attacco gialloblu smarrisce la via del canestro, però, San Vincenzo fa pesare tutta la sua esperienza e, approfittando delle disattenzioni difensive castellane, torna a condurre con Salvadori e Pistillo: 37-45 al 18′. Cantini batte un colpo per l’Abc, seguito dalle triple di Lazzeri e Pedicone che accorciano per il 45-49 all’intervallo.

Pedicone dalla media distanza inaugura la ripresa ma Giovani, immarcabile dall’arco, prova a far decollare i suoi toccando la doppia cifra di vantaggio: 47-57 dopo due giri di cronometro. Coach Betti ferma il gioco per cercare di mettere ordine e al rientro due ottime difese castellane innescano gli attacchi vincenti di Lazzeri e Torrigiani che scrivono 55-59 sul tabellone. Dopo svariati scambi a vuoto, l’arresto e tiro di Landi interrompe il digiuno per il -3 gialloblu, seguito da Lazzeri che concretizza la rimonta impattando a quota 60 alla terza sirena.

L’assist di Cantini serve Torrigiani per il sorpasso locale sul 64-62, ma Giovani da tre punti è una sentenza e San Vincenzo rimette la testa avanti, con il botta e risposta dall’arco tra Berni e Salvadori che vale il 67-68 al 36′. Ed è proprio la bomba di Berni, insieme all’arresto e tiro in mezzo all’area di Pedicone, che suona la carica gialloblu e prova ad indirizzare la sfida per il 74-68 quando mancano due minuti alla sirena. San Vincenzo, però, non arretra di un centimetro e, anzi, ribalta completamente l’inerzia con un break di 0-8 aperto da Prunotto e chiuso da Salvadori: 74-76 con 50 secondi sul cronometro. Nel momento più difficile, Berni sale in cattedra con una tripla d’autore che, di fatto, fissa il finale. Seguono due errori da entrambe le parti, poi, nell’ultimo possesso labronico, la difesa castellana blinda il canestro e suona la quinta.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET SAN VINCENZO 77-76

Abc Solettificio Manetti: Tavarez 3, Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli ne, Talluri, Berni 16, Torrigiani 12, Marchetti, Landi 8, Cantini 5, Mancini 8, Pedicone 11. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Basket San Vincenzo: Bongini, Guerrieri 6, Tudorache ne, Gozzoli 2, Bazzano 9, Giovani 18, Bertini 4, Pistillo 8, Geromin, Prunotto 11, Salvadori 18. All. Baroni. Ass. Crudeli, Camarda.

Parziali: 26-28, 45-49 (19-21), 60-60 (15-11), 77-76 (17-16)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Campatelli di Sesto Fiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa