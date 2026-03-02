L'Università di Siena ha sottoscritto la Carta di Assisi

Il professor Gianluca Navone, delegato al Polo universitario penitenziario della Toscana per l’Università di Siena, ha sottoscritto per l’Ateneo la Carta di Assisi, documento che riafferma l’impegno degli atenei come spazi fattivi nella costruzione della pace, ribadisce il legame tra ricerca, bene comune e sviluppo umano sostenibile, individua le università come spazi universali di relazione e confronto libero, riconosce la pace come processo formativo lungo e paziente e la responsabilità etica insita nella conoscenza e nelle scelte accademiche.

La sottoscrizione del documento si è tenuta ad Assisi il 25 febbraio 2026, nell’ambito della tavola rotonda "Università, ponti di Pace", presso Palazzo Bernabei, cui hanno partecipato Rettori, Rettrici, Delegate e Delegati di Atenei italiani e stranieri.

Nell’occasione il professor Navone è intervenuto esponendo un parallelismo tra la rappresentazione della Pace nel ciclo di affreschi del “Buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti conservato nel Palazzo Pubblico di Siena e i principi enunciati nella Carta d’Assisi.

Spiega il professor Navone: “nell’allegoria senese, alla destra della Pace campeggia la Giustizia. Nella Carta, a distanza di quasi sette secoli, si afferma che la pace è inseparabile dalla giustizia e dall’equità, in una ideale continuità di significati e valori”.

Il documento, promosso dall’Università di Perugia, è stato sottoscritto, oltre che dall’Ateneo senese, dalla Université Catholique de Lyon, dalla Universidad de Guadalajara, dalla Agricultural University of Tirana, dalla Université Clermont Auvergne, dall’Università di Firenze, dall’Università di Macerata, da Sapienza Università di Roma, dall’Università di Camerino, dall’Università di Urbino “Carlo Bo”, dall’Università dell’Aquila, dall’Università per Stranieri di Perugia, dall’Università del Salento, dall’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e dall’Università Politecnica delle Marche.

Fonte: Università di Siena

