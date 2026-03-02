"Maledetta primavera", lo spettacolo di e con Daria Paoletta al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

L’intensa attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino prosegue con uno spettacolo fuori abbonamento, Venerdì 6 Marzo alle ore 21,00, con “Maledetta Primavera” di e con Daria Paoletta. Vi si affronta con consapevole, leggera e sferzante ironia il dolore di una perdita e lo scoramento di una separazione che è, allo stesso tempo, la nascita di una nuova stagione. Daria Paoletta riesce a creare un legame profondo con il pubblico, conducendolo in un viaggio emozionante che esplora i ricordi, le scelte e le contraddizioni della vita.

Il ratto di Proserpina è il rapimento, l’istante culminante della violenza della divinità, che Bernini immortala fissandolo per sempre nel marmo ad eterno monito. Il dio degli inferi, Dite, efferato e insensibile, affonda le dita nelle carni della fanciulla per strapparla al suo destino e farla sua. Da quel momento, nulla tornerà più ad essere come prima. L’ira di Cerere, Madre terra e madre di Proserpina, sarà implacabile e la sua furia si abbatterà su ogni cosa. Soltanto l’intercessione di Giove potrà placarla, consentendo alla fanciulla di tornare da lei sei mesi l’anno.

Muovendo dai versi di Ovidio, la scrittura compone una narrazione dal ritmo incalzante e tempestoso, densa di ironia e intimamente personale, capace di affondare nelle radici del mito per riaffiorare ai giorni nostri e parlare con più consapevolezza all’animo umano.

Lo spettacolo anticipa di pochi giorni un nuovo appuntamento del cartellone della stagione di che Giovedì 12 Marzo alle ore 21,00, propone Paola Minaccioni in “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.

Venerdì 6 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

MALEDETTA PRIMAVERA

di Daria Paoletta

con Daria Paoletta

Disegno luci e regia: Enrico Messina

Produzione: Armamaxa Teatro/ Paginebianche Teatro/ Giallo Mare Minimal Teatro

