Manifattura Tabacchi Firenze: avviati i lavori del progetto di social housing

È stata presentata oggi a Firenze l’iniziativa di social housing di Manifattura Tabacchi Firenze che sorgerà in via Giuseppe Tartini, adiacente al Teatro Puccini.

L’intervento completa il più grande progetto di rigenerazione urbana mai realizzato a Firenze, che ha trasformato l’ex sede produttiva dei Monopoli di Stato, attiva dal 1933 al 2001, in un quartiere contemporaneo nel quale innovazione, memoria, arte e nuove forme dell’abitare convivono e si contaminano all’insegna dell’eccellenza, dell’inclusione e della sostenibilità. L’intera area coinvolta nel progetto di rigenerazione comprende 110.000 mq, di cui questa iniziativa rappresenta una parte significativa dedicata all’abitare sociale.

Alla conferenza di presentazione, svoltasi presso l'Auditorium della Fondazione CR Firenze. hanno partecipato:

Regione Toscana: il Presidente Eugenio Giani e l’Assessora Alessandra Nardini;

Comune di Firenze: la Sindaca Sara Funaro e l’Assessore Nicola Paulesu;

CDP Real Asset SGR: Livio Cassoli, Responsabile Fondo Investimenti per l’Abitare;

Fondazione CR Firenze: Maria Oliva Scaramuzzi, Vicepresidente;

Equiter S.p.A.: Alberto Maria Barberis, Business Development Manager;

Investire SGR: Paolo Boleso, Head of Residential & Social Infrastructure;

Manifattura Tabacchi: Giovanni Manfredi, Managing Director di Aermont Capital e AD di M.T. – Manifattura Tabacchi SpA.

Il progetto - promosso da Manifattura Tabacchi SPA, joint venture costituita dal fondo Earth Grafton gestito da Aermont Capital e dal Fondo Sviluppo gestito da CDP Real Asset SGR, - porta la firma dello studio di architettura milanese Piuarch e prevede la realizzazione di 39 nuovi alloggi per un totale di 2.657 mq dedicati alla locazione a canone calmierato, per un investimento totale di 9 milioni di euro, di cui 8 provenienti da Fondo Piani Urbani Integrati S.r.l., società-veicolo di cui Equiter S.p.A. è advisor esclusivo e Intesa Sanpaolo azionista unico, dedicata all’impiego di risorse del PNRR per progetti di rigenerazione urbana nelle 14 Città Metropolitane Italiane.

Questa operazione si inserisce nel quadro del Fondo Piani Urbani Integrati (Fondo PUI), finanziato con risorse provenienti dal PNRR e gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), con Equiter tra gli intermediari selezionati per l’attuazione.

L’immobile verrà realizzato entro l’estate 2027 e una volta finito verrà acquistato dal Fondo Housing Toscano, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), con principale investitore il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) gestito da CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP), sostenuto da Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e dalle principali fondazioni di origine bancaria del territorio.

L’intervento offre una risposta concreta alla crescente difficoltà di famiglie e giovani coppie di avere accesso alle richieste del mercato libero, in una nuova centralità della città come è quella di Manifattura Tabacchi. L’edificio di nuova costruzione, sviluppato su sette piani, ospiterà complessivamente 27 trilocali e 12 bilocali. Ai sensi della convenzione con il Comune di Firenze, l’affitto sarà quello previsto dagli Accordi Territoriali vigenti scontati del 20% per i primi dodici anni. Al termine di tale periodo, gli appartamenti saranno immessi sul libero mercato, con la possibilità per gli attuali residenti di riscattarli a condizioni vantaggiose. L’individuazione dei soggetti beneficiari sarà effettuata dal Comune previa verifica del possesso dei requisiti (1).

Con l’iniziativa di Manifattura Tabacchi Firenze si conferma l’efficace risposta all’abitare sostenibile del Fondo Housing Toscano, con un programma di investimenti di oltre 150 milioni di euro, grazie ai quali sono stati realizzati più di 1.200 alloggi di social housing in Toscana. La gestione sociale è affidata ad Abitare Toscana srl.

(1) Residenza o sede lavorativa prevalente nel Comune di Firenze; un valore ISEE del nucleo familiare tra 16.500 e 35.000 euro e l’assenza di proprietà da parte dei componenti del nucleo familiare di appartamenti nel territorio del comunale.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio Stampa

