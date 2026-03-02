Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa

In occasione della Giornata internazionale della donna, in programma domenica 8 marzo, il Comune di Pisa ha organizzato un calendario di iniziative che interesserà tutto il mese di marzo e le settimane successive. La rassegna di eventi, organizzata da Consiglio cittadino per le Pari Opportunità e Assessorato alle Pari Opportunità, si articolerà in una serie di appuntamenti che proseguiranno fino a mercoledì 22 aprile, tra conferenze, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, incontri e spettacoli.

“Il Marzo delle Donne – dichiara l’assessore alle pari opportunità Frida Scarpa - sarà un mese ricco di iniziative, incontri ed eventi realizzati grazie all’impegno del Consiglio cittadino per le pari opportunità, insieme alle associazioni del territorio, alle realtà culturali e al mondo del volontariato. Quest’anno il Comune di Pisa presenta un calendario ampio che è frutto della piena sinergia tra assessorato e Consiglio cittadino. Marzo è il mese in cui celebriamo la Giornata internazionale della donna, che per noi non è solo una ricorrenza, ma un’occasione concreta per promuovere diritti, consapevolezza, cultura del rispetto e valorizzazione del talento femminile in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale. Il “Marzo delle Donne” non è un punto di arrivo, ma una tappa di un impegno che come Amministrazione portiamo avanti durante tutto l’anno: promuovere politiche inclusive, contrastare ogni forma di discriminazione e costruire una comunità più giusta e coesa. Ringrazio di cuore il Consiglio cittadino per le pari opportunità per la realizzazione di questo ricco programma di eventi, che ha coinvolto enti e associazioni cittadine. La collaborazione tra istituzioni e territorio è la nostra forza per costruire insieme una comunità in cui il rispetto, la dignità e le opportunità siano davvero valori condivisi.”

“Il Cartellone Marzo delle Donne, una rassegna di iniziative organizzate dalle associazioni che costituiscono il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale della Donna – dichiara la presidente Silvia Silvestri - si presenta anche quest'anno ricco e articolato, con numerose iniziative che si distribuiscono su tutto il mese di marzo, non limitandosi alla data dell'8 marzo. Gli eventi in calendario spaziano su vari temi, dalla salute alla formazione, dai diritti alla cultura, dall'uguaglianza di genere alla lotta contro la violenza, attraverso convegni, cineforum, presentazione di libri, visite guidate alle mostre e incontri online. È di particolare rilievo il fatto che anche associazioni che non fanno parte del Consiglio Cittadino abbiano presentato i loro progetti per arricchire e diversificare il calendario degli eventi. Garantire e promuovere la partecipazione, offrire occasioni di conoscenza e approfondimento è il primo, importante risultato del lavoro che impegna il Consiglio tutto nella costante ricerca di argomenti coinvolgenti sia per il loro contenuto sia per le Associazioni che li portano all'attenzione della cittadinanza. Questa rassegna è dunque il frutto dell'impegno disinteressato, gratuito e appassionato di tutte queste realtà cittadine, facendo del Consiglio Cittadino un luogo di incontro, di collaborazione e reale partecipazione. Un ringraziamento doveroso e sincero a tutte e tutti per questo prezioso lavoro.”

“L’8 marzo non è soltanto una celebrazione – aggiunge la vicepresidente Francesca Muratorio - ma un momento di riflessione sui diritti conquistati e su quelli ancora da conquistare. Ricordiamo le battaglie per l’uguaglianza, la dignità e il rispetto che hanno segnato la storia del nostro paese ma ricordiamo, oggi più che mai alla luce della situazione geopolitica internazionale, anche tutte le donne che con coraggio si battono, in alcuni casi rischiando la vita, per conquistare quella libertà in tutti gli ambiti lavoro, istruzione, politica e vita sociale. E con questa consapevolezza che le tante associazioni che fanno parte del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità hanno organizzato eventi, incontri e momenti di confronto per celebrare e approfondire il significato di questa giornata. La loro viva partecipazione dimostra quanto sia viva e condivisa l’attenzione verso i temi dell’uguaglianza e del rispetto.”

“Il Marzo delle Donne – conclude la vicepresidente Ivana Cerato - si inserisce nel significato più profondo dell’8 marzo: una giornata che richiama alla responsabilità collettiva e alla tutela concreta dei diritti. Essere donna oggi significa rivendicare autodeterminazione, libertà di scelta, pari opportunità nel lavoro, nella vita pubblica e nelle relazioni. Significa anche confrontarsi con disuguaglianze e violenze che non appartengono al passato. In un tempo attraversato da conflitti e aggressioni che colpiscono le popolazioni inermi, i diritti delle donne sono spesso i primi a essere compressi o negati. Come istituzioni locali abbiamo il dovere di trasformare la memoria dell’8 marzo in azione pubblica: promuovere cultura, confronto e politiche che rendano effettiva la parità. L’autodeterminazione delle donne non è un tema marginale: riguarda la vita quotidiana, il lavoro, la libertà di scegliere e di non avere paura. È su queste condizioni reali che si misura la serietà dell’impegno pubblico e la capacità delle istituzioni di stare dalla parte dei diritti.”

Marzo delle donne, calendario degli appuntamenti

Giovedì 5 marzo, ore 17.00

Incontro “Ti offro un caffè. Storie di donne e disabilità”

Centro Diurno “L’Amico è”, via dei Sepolcri 4, Pisa

A cura di Associazione ANMIC Pisa

Giovedì 5 marzo, ore 19.00

Inaugurazione mostra “Luci e ombre nel mondo femminile” della pittrice Lucia Ronchieri

Foyer del Teatro Verdi, via Palestro 40, Pisa

A cura di Teatro Verdi, Assessorato Pari Opportunità, Consiglio Cittadino Pari Opportunità

Venerdì 6 marzo, ore 10.30

Omaggio della mimosa in fiore alle detenute e alle donne dell’Istituto Don Bosco

Casa Circondariale, via S. Giovanni Bosco 43, Pisa

A cura di Assessorato Pari Opportunità

Venerdì 6 marzo, ore 12.00 e 12.45

Omaggio della mimosa alle dipendenti comunali

Ore 12.00: Sala Baleari, Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Ore 12.45: Sesta Porta, via Cesare Battisti, Pisa

A cura di Assessorato Pari Opportunità

Venerdì 6 marzo, ore 15.00-18.00

Conferenza “Lymphedema day” in occasione della Giornata Mondiale del Linfedema

Palazzo della Sapienza, via Curtatone e Montanara 15, Pisa

A cura di AOUP - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Venerdì 6 marzo, ore 17.00

Convegno “Crescere Liberi. Bambini in carcere: una realtà da cambiare”

Sala assemblee sede ANMIG, via Romiti 2, Pisa

A cura di Associazione Periphèria

Sabato 7 marzo, ore 17.30

Presentazione del libro “Storie di donne: di tante la voce” di Nuccia Benvenuto

SMSBiblio, biblioteca comunale, via San Michele degli Scalzi 178, Pisa

A cura di Inner Wheel Club di Pisa in collaborazione con Centro culturale calabrese Ausonia

Domenica 8 marzo, ore 18.30

“Festa della Donna”

Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, viale delle Piagge, Pisa

A cura di Comitato Le Piagge

Martedì 10 marzo, ore 17.30

Presentazione del libro “Vespiste e motocicliste, donne con una marcia in più” di Paola Scarsi

Carta e Cartone, via del Castelletto 10, Pisa

A cura di Vespa Club Pisa

Venerdì 13 marzo, ore 17.00

Incontro “Le Donne e l’Amore fra Dante e Shakespeare”

Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

A cura di Associazione Millecolori

Martedì 17 marzo, ore 18.30

Incontro “Alimentazione e nutrizione cellulare nella donna: un viaggio attraverso l’età”

Sala Cammelli Hotel Duomo, via Santa Maria 94, Pisa

A cura di Associazione AMMI - Donne per la salute

Mercoledì 18 marzo, ore 21.15

Conferenza “Prevenzione del tumore mammario: a che punto siamo?”

San Ranieri Hotel, via Mazzei 2, Pisa

A cura di Associazione Soroptmist Club di Pisa

Giovedì 19 marzo, ore 16.00

Salotto letterario “Voci di Donne: la scrittura creativa come modalità di resilienza”

Sala convegni Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi, Pisa

A cura di Centro San Marco, in collaborazione con l’Accademia dei Disuniti

Domenica 22 marzo, ore 11.00

Visita guidata della professoressa M. Paglianti “La Belle Epoque, le donne alzano lo sguardo”

Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti 9, Pisa - Prenotazioni: 328 4166565 (posti limitati)

A cura di Associazione Rinascita Pisana

Mercoledì 25 marzo, ore 17.00

Evento “Iconografia femminile al Centro Cagianelli: declinazioni tra Simbolismo e Liberty”

Centro Cagianelli per il ’900, viale delle Cascine 8, Pisa

A cura di Inner Wheel Club di Pisa, in collaborazione con Centro Cagianelli per il ’900

Giovedì 26 marzo, ore 16.00-18.00

Presentazione del libro “Tutti i peccati mortali so’ femmine” di Maria Grazia Colombari

Sala Regia di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

A cura di Fidapa BPW Italy sezione di Pisa

Venerdì 27 marzo, orario da definire

Presentazione del libro “Hortensia e le altre” di Maria Grazia Colombari

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

A cura di Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Pisa

Sabato 28 marzo, ore 16.00

Incontro “Le donne nei vangeli”

Aula magna Convento di San Torpè, Largo del Parlascio 20, Pisa

A cura di Associazione Valori e Tradizione

Domenica 29 marzo, ore 10.00-19.00

“Banchetto di sensibilizzazione sull’affido familiare”

Mercato di Pisa, Lungarno Pacinotti, Pisa

A cura di Famiglia Aperta APS

APRILE

Sabato 11 aprile, ore 10.00-13.00

Conferenza “Senza consenso è stupro”

Parco delle Concette, via di Concette, Pisa

(in caso di pioggia Circolo ARCI Alberone, via S. Agostino 199, Pisa)

A cura di Una città in comune

Sabato 18 aprile, ore 10.00-13.00

“L’Associazione Oncologica Pisana incontra il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità”

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

A cura di Consiglio Cittadino Pari Opportunità del Comune di Pisa, in collaborazione con Associazione Oncologica Pisana

Mercoledì 22 aprile, ore 16.30

Convegno “Donne in equilibrio: prevenire, conoscere, curare”

Sala della Camera di Commercio, piazza V. Emanuele II, Pisa

A cura di Associazione AMMI - Donne per la salute

Date da definire

Associazione Grazia Deledda

In occasione del centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda:

Presentazione del Bollettino ISRAE dedicato all’edizione critica di Cosima ed Elias Portolu

“A cena con Grazia”: percorso culinario e reading dai romanzi deleddiani

Proiezione del film Quasi Grazia (2025), in collaborazione con il Cinema Arsenale

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

